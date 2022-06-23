Размышления художницы Натальи Романенко об истории и современности Мурманска как рыбной столицы

В Центре современного искусства «21» Мурманской областной научной библиотеки открылась выставка «Рыбов». Её автор – молодая заполярная художница и дизайнер Наталья Романенко.

Экспозиция отражает размышления художницы об истории и современности Мурманска как рыбной столицы. Десять объектов разного формата – инсталляции, картины, саундскейп и видеоарт связаны одной темой и дополняют друг друга. Центральной композицией стал косяк из небольших зеркальных арт-объектов, которые двигаются от светлой части зала к тёмной. Он постепенно иссякает и создает эффект обеднения моря. Волна, выполненная из пластиковых отходов, затрагивает тему экологии и загрязнения морей, негативно сказывающегося на жизни морских обитателей и человека.

На открытии выставки автор работ Наталья Романенко провела для гостей медитацию, а также рассказала о произведениях и ответила на многочисленные вопросы.

Подчёркивают атмосферу экспозиции видео-арт фотохудожников Вениамина Курочкина и Юрия Таралова. Погрузиться в океанские глубины помогает музыкальное сопровождение в стиле эмбиент композитора Ильи Symphocat. Умиротворяющий, медитативный, волнующий микс из альбома «Long Whale Song» дополняют записи звуков морских портов, доков, состояний воды, записанных в разных точках планеты.

Выставка «Рыбов» будет открыта в Центре современного искусства до 17 июля, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262022%2Fwall-139605315_19048