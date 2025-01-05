Разнообразные музейные активности в дни новогодних каникул для северян подготовили областные музеи

По 8 января во всех отделах Мурманского областного художественного музея северяне смогут попробовать свои силы на творческих мастер-классах.

В главном здании можно будет своими руками создать тематические сувениры, в Культурно-выставочном центре Русского музея – погрузиться в историю новогодних праздников, а в Доме ремёсел – узнать больше о народных промыслах и праздничных традициях.

Областной краеведческий музей в новогодние праздники приглашает на традиционную программу «Новогодний кавардак».

По 6 января гостей краеведческого музея ждут интерактивные программы и музейные праздники, показы мультфильмов, мастер-классы, а также творческие мастерские и экскурсии по постоянным экспозициям.

Обо всех культурных событиях в Мурманской области можно узнать на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/