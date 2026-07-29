Разнородные силы Северного флота вышли в Баренцево море для проведения учения

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для проведения учения по поражению корабельных группировок противника.

Выход корабельной ударной группы, в состав которой вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко», обеспечили минно-тральные силы Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в позиционном районе на полуострове Рыбачий развернут береговой ракетный комплекс «Бастион» береговой ракетной бригады Северного флота.

В течение нескольких дней разнородные силы флота будут отрабатывать задачи по защите береговой инфраструктуры гарнизонов Северного флота, морских коммуникаций, противодействия корабельным группировкам противника, а также различным видам современных робототехнических комплексов.

В ходе учения будет отработано взаимодействие корабельных сил и морской авиации при решении совместных задач.

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