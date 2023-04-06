Разных рублей много не бывает

Доля карт «Мир» в общем объёме внутрироссийских платежей составила уже 41 процент на конец 2022 года. Вместе с тем в ЦБ не намерены форсировать замещение карт иностранных платежных систем, которые остались внутри России. Об этом сообщила первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Как пишет pnp.ru, по её оценкам, на конец 2022 года было выпущено 182 миллиона карт мир, что в 1,6 раза больше по сравнению с годом ранее. И доля карт «Мир» в общем объёме внутрироссийских операций на конец года составила 41 процент, сообщила первый замглавы ЦБ.

«Мы видим уже по этому году, как идёт постепенное замещение карт «Visa», «Master» и других иностранных платёжных систем, которые остались внутри России, но мы не форсируем эти события. Не хотим, чтобы у людей был стресс излишний. Мы понимаем, что и те и другие операции обрабатывают внутри России, — сказала Скоробогатова.

Ольга Скоробогатова так же отметила, что все три формы национальной валюты будут жить, люди смогут их использовать, как они привыкли. Очень важно сказать, что цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги, заявила Скоробогатова.

«Этот вопрос мы тоже получаем — и наличные, и безналичные, и цифровой рубль будут иметь одинаковое хождение — человек сам будет выбирать. Не хочет пользоваться цифровым рублем — пожалуйста, пусть пользуется наличными и безналичными», — сказала Скоробогатова.

Ещё важный момент — «наличные с точки зрения модернизации банкнот в ЦБ тоже продолжают делать», добавила она. «То есть все три формы национальной валюты будут жить, как людям привычно, как они в принципе хотят их использовать», — заключила первый зампредседателя ЦБ.