Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, с 14 апреляч ограничен выезд из Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь

На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что с завтрашнего дня вводятся ограничения на выезд в трёх муниципалитетах региона: Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори.

Это позволит более эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции. Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии, что особенно актуально в моногородах. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.

Эти и принятые ранее ограничительные меры будут действовать в Мурманской области до 30 апреля.