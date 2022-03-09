Разработан законопроект для оказания дополнительных мер экономической поддержки отдельным категориям потребителей

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области подготовлен проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области».

Законопроект был разработан с целью оказания дополнительных мер экономической поддержки отдельным категориям потребителей, которые с 1 июля текущего года смогут получать тепловую энергию по льготному тарифу. Это коснётся частных образовательных и медицинских учреждений, объектов социальной сферы, автономных некоммерческих организаций, владельцев площадей, сдаваемых в аренду под магазины, кинотеатры, торговые центры и различные объекты, оказывающие услуги населению.

Было отмечено, что принятие законопроекта позволит обеспечить доступность услуг в сфере теплоснабжения и соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций, потребителей услуг и населения Мурманской области.

Отметим, что законодательная инициатива была поддержана губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, законопроект направлен в Мурманскую областную Думу для рассмотрения, сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.