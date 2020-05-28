Разработанные в Заполярье проекты современного искусства, претендующие на получение региональных грантов, проходят федеральную экспертизу

В Мурманской области продолжается конкурс грантов в области современного искусства. Впервые в нем участвуют не организации, а индивидуальные авторы. Поддержку правительства региона смогут получить проекты, реализуемые в Заполярье до конца 2020 года.

Приём заявок завершён 7 мая. После проверки 29 поданных заявок к дальнейшему участию допущен 21 проект. Подробный перечень размещен в приказе регионального министерства культуры на странице конкурса.

Второй этап – оценка проектов командой экспертов федерального уровня. До 29 мая они присудят баллы за актуальность, масштабность, значимость, наличие региональной специфики, пересечение видов искусства, оценят реалистичность бюджета, опыт команды и информационную открытость, а также дадут экспертные заключения по каждой заявке.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, участников, чьи проекты получат высокие оценки экспертов, ждет этап публичных презентаций. На подготовку дается неделя – онлайн-презентация стартует 5 июня в 19 часов. Авторы в прямом эфире представят свои проекты широкой аудитории. Участие в слушаниях примут деятели культуры региона, представители административных структур, СМИ, жители муниципалитетов. В рамках трансляции будет организовано онлайн-голосование, победитель будет определен по сумме баллов, проставленных экспертами и участниками слушаний.

Возможность проголосовать за лучший проект получат зрители, заранее зарегистрировавшиеся в специальной форме. Ссылка на нее, а также имена вышедших в финальный этап участников, будут опубликованы на странице конкурса 30 мая.