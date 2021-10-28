Разработаны перспективные планы гидрографических исследований Севморпути до 2035 года

По заказу Гидрографического предприятия проведена научно-исследовательская работа (НИР) «Развитие системы навигационно-гидрографического обеспечения акватории Северного морского пути с учётом современных требований по безопасности мореплавания».

Как сообщает пресс-служба «Гидрографического предприятия», исследования выполнил Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт. В ходе НИР проведён анализ гидрографической изученности акватории Северного морского пути (СМП, Севморпуть) и разработаны перспективные планы гидрографических исследований на период до 2035 года.

Кроме того, учёные определили оптимальное для акватории Севморпути количество средств навигационного оборудования (СНО), а также контрольно-корректирующих станций Морской дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС, которые помогают судам точно определить своё местоположение.

«Навигационно-гидрографическое обеспечение акватории Севморпути в настоящее время осуществляется с учётом требований и норм, разработанных в 60-70-х годах прошлого столетия. С учётом развития средств навигации, установленных на современных судах, эти требования и нормы частично утратили свою актуальность, поэтому было принято решение провести НИР», - отметил главный инженер Гидрографического предприятия Андрей Олейников.

Также в ходе выполнения НИР проработаны современные требования по безопасности мореплавания, отечественный и зарубежный опыт эксплуатации СНО в полярных районах, а также данные об интенсивности судоходства в акватории Севморпути.

По итогам этой работы Гидрографическому предприятию предлагается оставить (и провести модернизацию) более 700 СНО, а утратившие своё навигационное значение СНО – упразднить.

Рекомендовано поэтапно вывести из эксплуатации 6 контрольно-корректирующих станций, которые выслужили свои сроки. Вместо них предлагается ввести три новые станции, оснащённые современным оборудованием: «Диксон», «Тикси» и «Певек».

Разработанные в ходе НИР документы и материалы получили согласование Росморречфлота, а также Дирекции СМП ГК «Росатом» и приняты для дальнейшей реализации ФГУП «Гидрографическое предприятие».