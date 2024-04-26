Разработчики мастер-планов представили проекты и сценарии развития Мурманской агломерации

В рамках разработки мастер-планов опорных населенных пунктов Мурманской области в Центре управления регионом 25 апреля состоялась серия стратегических сессий, посвящённых жилым и общественным пространствам, туризму и транспортной инфраструктуре.

«У нас вышел достаточно широкий блок решений, и нам нужно их обсудить с экспертным сообществом и представить жителям, в том числе, определив «живучесть» идей наших разработчиков. Большой пласт аналитической работы уже был проведен, а сейчас необходимо понять, где и в каких вопросах мы ошибаемся и где что-то нужно доработать. Нам сейчас важно, чтобы разные блоки нашего мастер-плана синхронизировались и не наслаивались друг на друга. Ведь чем реалистичнее наши мастер-планы, тем раньше они реализуются. Именно поэтому в этих вопросах нам очень важно мнение жителей агломераций, определенных опорными для Арктической зоны РФ», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

В тематических стратсессиях приняли участие представители правительства Мурманской области, администраций Мурманска, Североморска и Кольского района, НКО, бизнеса, городских сообществ, а также приглашенные эксперты в области пространственного планирования.

Главными спикерами стали представители консорциума компаний-разработчиков «Новая земля», «Картфонд» и «Урбаника». Именно они представили экспертному сообществу и жителям Мурманской области первые наработки в рамках подготовки мастер-планов.

«Один из важных моментов, которые отметили жители в социологических опросах, – это связь города с природой. Речь о сопках, озерах и заливе, вокруг которых в наших концепциях и формируются пространства для жизни, отдыха, спорта и туризма. В соответствии с этим разработан комплексный подход, который объединяет все общественные пространства в единую систему. Так, если говорить о жилье, то мы выявляли участки, на которых будут создаваться кварталы по новым стандартам с прилегающими к ним общественными пространствами. Это касается и индивидуального жилищного строительства – «сердцем» таких территорий должны также стать социокультурные объекты», – рассказал управляющий партнер проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» Иван Курячий.

Он также отметил, что в комплекс мероприятий входит капитальный ремонт домов с учетом повышения энергоэффективности, ремонт подъездов и дворов с созданием общественных пространств.

«С точки зрения транспортной инфраструктуры – это формирование такой политики, которая позволит городу, несмотря на увеличение автомобилей, продолжать «ехать» так, как он делает это сейчас. С другой стороны, мы разрабатываем более систематизированное отношение к парковочным пространствам, развитию вело- и пешеходной инфраструктуры», – пояснила управляющий партнер института территориального планирования «Урбаника» Виктория Василевская.

26 апреля в Центре управления регионом пройдёт ещё одна стратегическая сессия, посвященная научно-образовательная экосистеме. Принять участие в мероприятии все заинтересованные в развитии нашего региона Жители могут, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Данные стратегические сессии – это уже второй этап разработки мастер-планов. В мае текущего года все проектные решения будут сформированы, а в июне направлены на согласование с федеральными органами власти, чтобы к 1 июля представить их Президенту РФ Владимиру Путину, по поручению которого ведётся эта работа.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести понятие «опорные арктические города». В Арктической зоне РФ были определены 16 опорных населённых пунктов, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. В Мурманской области опорными определены три агломерации: Мурманская, Мончегорская и Кировско-Апатитская.

Фото: https://gov-murman.ru