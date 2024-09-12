Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России

По данным hh.ru, за восемь месяцев 2024 года в России было открыто более 120 тысяч вакансий для программистов и разработчиков, и это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее.

12 сентября в России отмечают свой профессиональный праздник программисты. К этой дате аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, продолжает ли расти спрос на этих специалистов и где им готовы платить самые высокие зарплаты.

По данным hh.ru, за восемь месяцев 2024 года в России было открыто более 120 тысяч вакансий для программистов и разработчиков, и это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее.

Топ 10 регионов по спросу на программистов

Топ-10 российских регионов с самым высоким спросом на программистов с большим отрывом возглавила Москва (на нее приходится сразу 46,5% от всех подобных вакансий в стране), далее идут Санкт-Петербург (12,9%), Республика Татарстан (3,4%), Свердловская область (3,3%), Новосибирская область (2,9%), Нижегородская область (2,4%), Краснодарский край (2,3%), Самарская область (1,9%), Ростовская область (1,8%) и Московская область (1,6%).

Значимые изменения, которые произошли в топе за год: Республика Татарстан переместилась с пятого места сразу на третье, потеснив с него Свердловскую область, которая теперь занимает четвертую строку в «десятке». Вследствие роста Татарстана, потеряла свои позиции и Новосибирская область, которая спустилась с четвертого на пятое место (наглядно на диаграмме 1).

Где растёт и где снижается спрос на программистов

Среди регионов с наиболее заметным всплеском интереса к программистам впереди всех оказалась Сахалинская область – здесь работодатели разместили на 60% больше вакансий для них, чем год назад, далее идут Амурская область (+51% вакансий), Мурманская область (+33%), Пензенская область и Республика Мордовия (по +27%), Республика Коми (+25%), Тамбовская область и Республика Бурятия (по +20%), Калининградская область (+18%) и Пермский край (+16%). Но важно учитывать, что несмотря на высокую динамику, суммарно на все перечисленные регионы приходится лишь 2,9% вакансий от всех предложений для программистов, открытых в 2024 году.

В Москве, которая остаётся крупнейшим «заказчиком» специалистов по программированию, количество предложений выросло на +10% год к году. В Республике Татарстан на +16% (и это самая высокая динамика спроса среди десятки регионов с наибольшим спросом на программистов), в Свердловской и Самарской областях (по +8%), Ростовской области (+6%), Нижегородской области (+1%). А вот в Санкт-Петербурге спрос на программистов за год вырос лишь на +0,5%.

В список регионов СЗФО, где работодатели стали меньше открывать вакансий для программистов в этом году попали Новгородская область (-41% новых вакансий), Ленобласть (-34%), Карелия (-21%). В Псковской области роста спроса на программистов почти нет (число вакансий выросло лишь на 0,1%).

Зарплатные предложения для разработчиков выросли до 147 тысяч рублей

В этом году медианная предлагаемая зарплата для программистов составила в России 147700 рублей, что на 10% больше, чем годом раннее. Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России. Наиболее дорогие предложения сейчас делают работодатели в Москве (медиана - 198900 рублей), Санкт-Петербурге (153400), Новосибирской области (143800), Московской области (139700), Нижегородской области (135200) и Республике Татарстан (127300 рублей).

В СЗФО наибольшую зарплату программистам кроме петербургских работодателей предлагают также компании из Калининградской области (117 тысяч), Ленобласти (100 тысяч) и Мурманской области (91 тысячу) (наглядно на диаграмме 2).