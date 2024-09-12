Команда из Мурманской области заняла второе место на Всероссийской студенческой кибербитвеВ школах Мурманской области открыли ещё 23 мурала, посвящённых героям
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 12:00

Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России

По данным hh.ru, за восемь месяцев 2024 года в России было открыто более 120 тысяч вакансий для программистов и разработчиков, и это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее.

12 сентября в России отмечают свой профессиональный праздник программисты. К этой дате аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, продолжает ли расти спрос на этих специалистов и где им готовы платить самые высокие зарплаты.

По данным hh.ru, за восемь месяцев 2024 года в России было открыто более 120 тысяч вакансий для программистов и разработчиков, и это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее.

Топ 10 регионов по спросу на программистов

Топ-10 российских регионов с самым высоким спросом на программистов с большим отрывом возглавила Москва (на нее приходится сразу 46,5% от всех подобных вакансий в стране), далее идут Санкт-Петербург (12,9%), Республика Татарстан (3,4%), Свердловская область  (3,3%), Новосибирская область (2,9%), Нижегородская область (2,4%), Краснодарский край (2,3%), Самарская область (1,9%), Ростовская область (1,8%) и Московская область (1,6%).

Значимые изменения, которые произошли в топе за год: Республика Татарстан переместилась с пятого места сразу на третье, потеснив с него Свердловскую область, которая теперь занимает четвертую строку в «десятке». Вследствие роста Татарстана, потеряла свои позиции и Новосибирская область, которая спустилась с четвертого на пятое место (наглядно на диаграмме 1).

Где растёт и где снижается спрос на программистов

Среди регионов с наиболее заметным всплеском интереса к программистам впереди всех оказалась Сахалинская область – здесь работодатели разместили на 60% больше вакансий для них, чем год назад, далее идут Амурская область (+51% вакансий), Мурманская область (+33%), Пензенская область и Республика Мордовия (по +27%), Республика Коми (+25%), Тамбовская область и Республика Бурятия (по +20%), Калининградская область (+18%) и Пермский край (+16%). Но важно учитывать, что несмотря на высокую динамику, суммарно на все перечисленные регионы приходится лишь 2,9% вакансий от всех предложений для программистов, открытых в 2024 году. 

В Москве, которая остаётся крупнейшим «заказчиком» специалистов по программированию, количество предложений выросло на +10% год к году. В Республике Татарстан на +16% (и это самая высокая динамика спроса среди десятки регионов с наибольшим спросом на программистов), в Свердловской и Самарской областях (по +8%), Ростовской области (+6%), Нижегородской области (+1%). А вот в Санкт-Петербурге спрос на программистов за год вырос лишь на +0,5%. 

В список регионов СЗФО, где работодатели стали меньше открывать вакансий для программистов в этом году попали Новгородская область (-41% новых вакансий), Ленобласть (-34%), Карелия (-21%). В Псковской области роста спроса на программистов почти нет (число вакансий выросло лишь на 0,1%).

Зарплатные предложения для разработчиков выросли до 147 тысяч рублей

В этом году медианная предлагаемая зарплата для программистов составила в России 147700 рублей, что на 10% больше, чем годом раннее. Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России. Наиболее дорогие предложения сейчас делают работодатели в Москве (медиана - 198900 рублей), Санкт-Петербурге (153400), Новосибирской области (143800), Московской области (139700), Нижегородской области (135200) и Республике Татарстан (127300 рублей).

В СЗФО наибольшую зарплату программистам кроме петербургских работодателей предлагают также компании из Калининградской области (117 тысяч), Ленобласти (100 тысяч) и Мурманской области (91 тысячу) (наглядно на диаграмме 2).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Олег Янковский. Я, на свою беду, бессмертен». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают расти, доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика