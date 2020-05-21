Разрешён выезд на дачи, находящиеся в Терском и Кандалакшском районах

С 20 мая сняты ограничения на поездки на дачи, садовые участки и в загородные дома, расположенные в Терском и Кандалакшском районах. На территории этих муниципалитетов действует особый режим из-за коронавируса, но эпидемическая обстановка в районах становится более благоприятной: за последнее время новых случаев заражения COVID-19 там не было выявлено. Это позволяет начать постепенно снимать введённые ограничения.

В Терский и Кандалакшский районы теперь разрешён въезд на дачи, при въезде на КПП нужны паспорт и документы на дачный объект. Рекомендовано при поездке на дачу находиться преимущественно на своих участках и минимизировать социальные контакты.

Постановление правительства Мурманской области от 20.05.2020 № 319-ПП опубликовано на портале.