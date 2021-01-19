Разрешение на бесплатную парковку можно оформить в МФЦ

В многофункциональных центрах Мурманской области организован прием заявлений на внесение сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральную государственную систему «Федеральный реестр инвалидов».

С 1 января текущего года автомобильный знак «Инвалид», необходимый для разрешения на бесплатную парковку транспорта, которым пользуются граждане с инвалидностью, перестал действовать. Для пользования бесплатной парковкой на местах, отмеченных специальным знаком и разметкой, таким гражданам необходимо оформить электронное парковочное разрешение, внеся сведения о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов через личный кабинет на портале госуслуг или лично через МФЦ.

При этом оформить льготное парковочное разрешение инвалида можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Также право бесплатной парковки предоставлено инвалидам третьей группы, имеющим ограничения способности к самостоятельному передвижению.

Для того, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из имеющегося перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой.

При необходимости сведения о транспортном средстве можно изменить, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в реестре последними. За одним лицом одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется право бесплатной парковки в специальных местах.

Информация, размещенная в реестре, имеет силу на территории всей страны, поэтому, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, при обращении в МФЦ граждане могут получить услугу по внесению сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов двумя способами:

непосредственно при личном приеме у специалиста в «окне»;

при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг – самостоятельно в Центре цифровых компетенций «МФЦифра», при необходимости воспользовавшись помощью специалиста.

За первую рабочую неделю января 2021 года в МФЦ Мурманской области подано 17 заявлений о включении транспортного средства в реестр.