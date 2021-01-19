В Мурманской области начинается массовая вакцинация от COVID-19Выгодно купить квартиру – подскажут эксперты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.01.21 16:00

Разрешение на бесплатную парковку можно оформить в МФЦ

В многофункциональных центрах Мурманской области организован прием заявлений на внесение сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральную государственную систему «Федеральный реестр инвалидов».

С 1 января текущего года автомобильный знак «Инвалид», необходимый для разрешения на бесплатную парковку транспорта, которым пользуются граждане с инвалидностью, перестал действовать. Для пользования бесплатной парковкой на местах, отмеченных специальным знаком и разметкой, таким гражданам необходимо оформить электронное парковочное разрешение, внеся сведения о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов через личный кабинет на портале госуслуг или лично через МФЦ.

При этом оформить льготное парковочное разрешение инвалида можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Также право бесплатной парковки предоставлено инвалидам третьей группы, имеющим ограничения способности к самостоятельному передвижению.

Для того, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из имеющегося перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой.

При необходимости сведения о транспортном средстве можно изменить, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в реестре последними. За одним лицом одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется право бесплатной парковки в специальных местах.

Информация, размещенная в реестре, имеет силу на территории всей страны, поэтому, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, при обращении в МФЦ граждане могут получить услугу по внесению сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов двумя способами:

непосредственно при личном приеме у специалиста в «окне»;

при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг – самостоятельно в Центре цифровых компетенций «МФЦифра», при необходимости воспользовавшись помощью специалиста.

За первую рабочую неделю января 2021 года в МФЦ Мурманской области подано 17 заявлений о включении транспортного средства в реестр.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Андрей
17.01.21 23:34
Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лишь 15% опрошенных россиян отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро –на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения: В Заполярье осенне-зимний период проходит в штатном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика