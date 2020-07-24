Разрозненные источники информации о деятельности исполнительных органов власти региона пытаются объединить на одном ресурсе

Состоялась встреча заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского с представителями компании-разработчика платформы «Центр управления регионом». Речь шла о создании единой базы, способной объединить разрозненные источники информации о деятельности исполнительных органов власти.

В частности, прозвучали предложения о возможности размещения на платформе в виде интерактивной карты, графиков или таблиц сведений об объектах, реализуемых Минстроем Мурманской области практически в режиме реального времени. Например, с помощью разрабатываемой платформы можно будет увидеть, где в данный момент ведутся стройки и каких объектов, на каких домах идут работы по капитальному ремонту.