Разведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлн

Стоимость разведанных мировых запасов углеводородов Арктики составляет $3,6 трлн. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Восточного центра государственного планирования («Востокгосплан»).

Арктика имеет огромное значение для России и мира. Это резервная кладовая ресурсов. Стоимость разведанных мировых запасов углеводородов Арктики составляет $3,6 трлн. Наибольшая доля арктических запасов газа и нефти принадлежит России — 73% газа и 45% нефти, что подчеркивает ключевую роль нашей страны в этом регионе, — говорится в сообщении.

Добыча полезных ископаемых сохраняет лидирующие позиции, особенно в Ненецком (83,7% ВРП) и Ханты-Мансийском (78,8%) автономных округах. Обрабатывающие производства сосредоточены в Красноярском крае (27,6%), Мурманской (22,3%) и Архангельской (21,4%) областях, дополняя сырьевую направленность экономики.

Сегодня экономика Арктики — более 9,7 трлн рублей. Она опирается на мощную ресурсную базу углеводородов, твердые полезные ископаемые. Предприятия Мурманской области, Норильска, Ямала, Архангельской области и Чукотки формируют промышленный каркас региона, — отмечает директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

В АЗРФ планируется реализация семи ключевых инвестиционных проектов с общим объёмом вложений свыше 20 трлн рублей, из которых 14,6 трлн направлены на добычу полезных ископаемых и 5,4 трлн рублей — на обрабатывающую промышленность. Ключевым проектом в АЗРФ является «Восток ойл» с инвестициями 11,75 трлн рублей и 83 тысячи рабочих мест. В газодобыче и горнорудной отрасли — «Арктик СПГ», проекты ГМК «Норильский никель» и ГДК «Баимская».