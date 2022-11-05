Разведчики бригады морской пехоты Северного флота проводят подготовку военнослужащих, призванных из запаса

В свой профессиональный праздник - День военного разведчика на полигоне бригады морской пехоты Северного флота, продолжается подготовка военнослужащих подразделений войсковой разведки, призванных из запаса.

Применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, занятия и тренировки с разведчиками проводят офицеры и опытные инструкторы разведывательных подразделений бригады морской пехоты.

На Заполярных полигонах в Мурманской области военные разведчики отрабатывают учебно-боевые задачи, как при сложных погодных условиях, так и с моделированием различных условий современного боя. Особое внимание уделяется занятиям по огневой подготовке, тактической стрельбе, ведению действий в составе подразделения.

Стрельба на полигонах не стихает, ни днём, ни ночью. Военные разведчики отрабатывают ведение огня из штатного оружия по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Предусматриваются различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому.

В ходе практических занятий мишенная обстановка постоянно меняется, военнослужащие ведут стрельбу со сменой огневой позиции и производят перезарядку оружия, учатся определять наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь.

Опытные снайперы обучают военнослужащих быстро и грамотно разведывать цели, определять дальности до них, а также вести и корректировать прицельный огонь с применением приборов наблюдения и прицеливания в различных условиях.

В ходе огневой подготовки подразделения снайперов отработали тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника. Особое внимание на занятиях было уделено маскировке и применению приборов наблюдения и разведки.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие подразделений войсковой разведки, призванные из запаса, отмечают, что уровень подготовки морских пехотинцев Северного флота достаточно высокий и передаваемый ими опыт позволит успешно решать поставленные задачи.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444205@egNews