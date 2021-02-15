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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.21 08:45

Разведчики морской пехоты Северного флота уничтожили базу условных террористов в Арктике

На военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота отработали тактику борьбы с незаконными вооружёнными формированиями в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В ходе учения морские пехотинцы выполнили огневой налет на снегоходах на базовый лагерь условных террористов. В мероприятии были задействованы группы разведчиков соединения морской пехоты со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой.

Разведгруппы морских пехотинцев, умело используя складки местности и маскировку, выполнили поиск лагеря, определили координаты его места дислокации и режим охраны. Затем разведчики провели налет на вооруженную группу условного противника для захвата «языка», отработали наведение ударной авиации и артиллерии по лагерю и зачистку территории.

Огневой налёт на условных террористов морские пехотинцы выполнили на снегоходах А-1, которые поступили на вооружение бригады морской пехоты несколько лет назад. Они хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики.

Как сообщает пресс-служба СФ, данные снегоходы применяются морскими пехотинцами и мотострелками Северного флота при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций зимой в условиях глубокого снега и низкой температуры воздуха.

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