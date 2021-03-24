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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 09:30

Разведчики морской пехоты Северного флота впервые проведут занятия по управлению оленьими и собачьими упряжками

Военнослужащие разведывательных подразделений отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработают управление традиционным транспортом коренных народов Крайнего Севера.

Подобные занятия с морскими пехотинцами пройдут впервые. Ранее оленьими и собачьими упряжками учились управлять разведчики арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Мероприятие состоится в посёлке Ловозеро. В районе ловозёрской тундры морские пехотинцы проходят полевой сбор, во время которого они учатся выживанию в природных условиях Крайнего Севера и Арктики. Занятия по управлению оленьими и собачьими упряжками станет одним из элементов подготовки разведчиков морской пехоты Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, коллеги морских пехотинцев из арктической бригады Северного флота проходят обучение по управлению собачьими упряжками в пункте постоянной дислокации соединения. В собачьем питомнике арктических мотострелков помимо служебных караульных собак есть и ездовые породы Сибирский хаски.

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