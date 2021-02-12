Разведчики мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику рейдовых действий в Арктике на вездеходах «Алеут»

Военнослужащие подразделений разведки отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику рейдовых действий в Арктике на двухзвенных снегоболотоходах «Алеут». Тренировка прошла на военном полигоне в Печенгском районе в сложных погодных условиях.

Разведчики отработали организацию засады, а также ведение боя при отражении нападения условного противника.

Водители вездеходов уверенно штурмовали естественные преграды приарктической лесотундры, а также отработали движение по глубокому снегу.

Как сообщает пресс-служба СФ, снегоболотоходы «Алеут» поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики. Машины легко управляются, обладают высокой проходимостью и успешно используются для перевозки личного состава в условиях бездорожья.

Вездеходы «Алеут» неоднократно задействовались в тактических учениях с подразделениями сухопутных и береговых войск Северного флота на Кольском полуострове, на Таймыре, а также на некоторых островах российских архипелагов Северного Ледовитого океана.