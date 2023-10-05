Разведчики Северного флота уничтожили диверсантов условного противника

Личный состав отдельной мотострелковой бригады отработал задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в рамках тренировки с подразделениями разведчиков на одном из полигонов в Печенгском округе Мурманской области.

В учении были задействованы военнослужащие разведывательных подразделений соединения, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и техника повышенной проходимости.

Учение носило двусторонний характер, при котором часть разведчиков действовала за «противника». Они должны были незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий. Главной задачей учения было осуществление эффективного противодействия условным диверсантам, обнаружение и уничтожение их на начальном этапе.

В ходе учения были отработаны практические действия по маскировке, устройству засады, организации связи между группами, действующими на большом удалении друг от друга и в отрыве от основных сил, применение тактической беспилотной авиации и координация действий военнослужащих на основе оперативно полученных данных с БЛА.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировками военнослужащих на Северном флоте руководят опытные инструкторы, имеющих опыт боевых действий в специальной военной операции. Особенностями выполнения упражнения являются погодные условия Крайнего Севера.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480941@egNews