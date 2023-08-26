С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13 банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025–2027 годов.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля (наличные, безналичные, цифровые) будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами.

«Важно подчеркнуть, что никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические. Аферисты, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Они пытаются либо запугать граждан потерей денег (поскольку скоро якобы все деньги будут только цифровыми), либо предложить уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных, уникальных и персонализированных условиях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации», – отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Банк России проводит разъяснительную кампанию и про сам цифровой рубль – его возможности, особенности и преимущества, и про пилот с реальными цифровыми рублями. На сайте Банка России создан специальный раздел по цифровому рублю (http://www.cbr.ru/fintech/dr/?utm_source=w&utm_content=page), где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифрорубле.