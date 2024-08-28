«Развернута кампания по дискредитации морской деятельности России, особенно в высоких широтах», - Николай Патрушев на первом заседании Морской коллегии

России необходимо наращивать темпы обновления флота, она вытеснена с рынка перевозок своих же ресурсов - нефти, зерна, нефтепродуктов, заявил вчера на первом заседании Морской коллегии помощник Президента РФ Николай Патрушев.

«Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня. На протяжении многих лет недопустимо низким остаётся объём грузов, перевозимых судами под российским флагом, в первую очередь из-за нехватки отечественных судов», - сказал он.

«В результате недружественные России страны фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных стратегических грузов, включая нефть, нефтепродукты, зерно», - отметил помощник президента.

Он заявил, что необходимо вывести отрасль на новый технологический уровень, в том числе за счёт внедрения унифицированных программно-технических решений.

«Для эффективной работы судостроительных предприятий необходимо не только ликвидировать текущий кадровый дефицит, но и активно готовить молодых специалистов», - сказал Николай Патрушев.

Помощник президента также заявил, что задержание или арест российских судов, введение вторичных санкций в отношении компаний, выполняющих перевозки в интересах нашей страны, прекращение поставок судового оборудования и приостановка строительства российских судов на зарубежных вервях - всё это формирует существенные угрозы для безопасности России.

По словам Патрушева, политика западных стран нацелена на сдерживание морской экономической деятельности России. «Развернута кампания по дискредитации морской деятельности России, особенно в высоких широтах. Экологическая повестка используется как способ давления и продвижения своих интересов», - заявил помощник президента.

Он подчеркнул, что морская деятельность имеет важное значение для позиционирования России на мировой арене, развития внешнеэкономических связей, социально-экономического развития страны и приморских территорий.

«Изменение внешнеполитических условий негативно отразилось на внутренних факторах развития морской деятельности и обострило ряд существующих проблем», - сказал Николай Патрушев.

«США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации. Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России», - заявил помощник президента.

Патрушев сообщил, что «иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории нашей страны, направленные против стратегически важных объектов морской инфраструктуры».

Он отметил, что в данных условиях необходимо проведение целенаправленной и скоординированной морской политики.

«Важно определить эффективные меры по преодолению рисков и угроз национальным интересам и безопасности России. Обеспечить комплексный подход к государственному управлению, единство и связанность целей и задач развития морской деятельности», - сказал помощник президента.

Заседания Морской коллегии планируется проводить не менее двух раз в год.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участие в заседании принял губернатор нашего региона Андрей Чибис, который доложил о планируемых проектах развития региона – создании судостроительной верфи и необходимости расширения провозной способности Мурманского транспортного узла.

«Ранее Николай Платонович уже поддержал нас по этим направлениям. А сегодня и все участники Морской коллегии отметили важность реализации таких проектов на территории Мурманской области. Работаем дальше, чтобы добиться по ним финальных решений», – прокомментировал по итогам заседания Андрей Чибис.

Фото: https://marine.org.ru/events/morskaya-kollegiya/16150/