Развитие аэропорта «Хибины» не заканчивается

30 мая Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного аэровокзального комплекса аэропорта «Хибины».

Масштабная реконструкция завершена в том числе благодаря соглашению о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и компанией «ФосАгро».

«Это, действительно, достойный, добросовестный проект. И я хочу наших партнёров из компании «ФосАгро» поблагодарить за его реализацию. Важно, что помимо развития производства коллеги заботятся и о жителях нескольких городов региона, которым удобнее пользоваться услугами именно этой воздушной гавани, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Развитие аэропорта «Хибины» на этом не заканчивается. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу, и сейчас мы будем за счёт, в том числе федерального финансирования, модернизировать взлётно-посадочную полосу и аэропорта и перрон. Это позволит ему радикально расширить свои возможности».

Благодаря главе региона удалось добиться федеральной поддержки на реконструкцию аэродрома «Хибины». В 2024 году между правительством Мурманской области и Росавиацией подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на эти цели в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Общая стоимость реконструкции составляет 6,671 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 3,8 млрд рублей. Сроки реконструкции — 2029 год. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.

А сегодня здание аэровокзального комплекса получило обновленный фасад, новые входные группы, а также наружные инженерные сети. Преобразилась и привокзальная площадь: здесь заменено асфальтовое покрытие, бордюрный камень, обновлены газоны и тротуарные дорожки.

Уровень сервиса для пассажиров существенно вырос. Увеличены площади накопителей. Ранее данная зона позволяла вместить порядка 140 пассажиров. На сегодня имеется два зала на 406 посадочных мест. Общая зона перед стойками регистрации оборудована посадочными местами для 147 пассажиров. Пропускная способность аэровокзала увеличена в 2,5 раза - со 120 пасс/час до 300 пасс/час. Объём пассажиропотока ежегодно растёт. Так, если в 2022 году услугами аэропорта воспользовались – 149,5 тысячи человек, то в 2025 году – 197,5 тысячи человек - рост 25%.

Развитие аэропорта «Хибины» – важный инфраструктурный проект компании «ФосАгро». Напомним, «Хибины» являются официальным аэропортом горнолыжного курорта Большой Вудъявр, который входит в пятёрку лучших курортов России.

«Ежегодно «Большой Вудъявр» дарит нам поводы для гордости. И речь не столько про рекорды посещаемости. Они лежат в основе куда более серьезных и значимых процессов, которые в следствие роста популярности курорта протекают в экономике Кировска и Апатитов. Например, в Кировске только за последние семь лет число количество гостиниц и объектов общественного питания увеличилось вдвое, а объем средств, которые туристы ежегодно здесь тратят, вырос более чем в семь раз. Все это – новы е рабочие места, дополнительные поступления в бюджет и, как следствие, рост качества жизни северян. И мы гордимся тем, что в основе всего этого – решение компании развивать в Хибинах активный туризм», - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

Мурманская область — самая близкая Арктика, и интерес к ней неизменно растёт. Сегодня наш регион выбирает каждый третий арктический турист. Во взаимодействии с крупными инвесторами и партнерами правительство региона обеспечивает развитие транспортной инфраструктуры — одного из приоритетов народной программы «На Севере – жить!». Важное направление работы — доступность перелётов для жителей. Благодаря областной поддержке северяне имеют возможность путешествовать без лишних затрат: правительство области берёт на себя значительную часть расходов, субсидируя авиаперелеты. Одно из таких популярных направлений - Санкт-Петербург.

 

 

