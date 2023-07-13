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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 10:00

Развитие арктического туризма обсудят участники деловой программы фестиваля «Териберка»

Развитие туристической отрасли на Крайнем Севере обсудят участники деловой программы VIII Арктического фестиваля «Териберка», который состоится 15–16 июля в Мурманской области. Мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор мероприятий – Фонд «Росконгресс».

Дискуссионная площадка «Диалоги» включает три сессии, которые состоятся в Мурманске в нулевой день фестиваля, 14 июля. Дискуссии будут посвящены формированию туристических маршрутов, разработке единых инструментов модернизации сферы туризма и роль муниципалитетов в развитии туризма России.

Участники сессии «Национальные маршруты Арктики как драйвер развития и межрегионального сотрудничества» обсудят перспективы создания национального маршрута на Крайнем Севере, а также планы сотрудничества арктических субъектов России в развитии межрегиональных маршрутов.

В ходе дискуссии «Практики в Арктике» эксперты рассмотрят лучшие практики развития туризма в регионах, меры поддержки для бизнеса в этой сфере, возможности для синхронизации стратегий федеральных органов исполнительной власти, а также развитие инфраструктуры и логистики в Арктике, перспективы открытия межрегиональных авиарейсов и круизов.

Главной целью сессии «Роль муниципалитетов» станет разрешение вопросов позиционирования субъектов Арктической зоны, межрегионального сотрудничества и роли муниципалитетов в развитии туризма.

Участниками деловой программы станут представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и других федеральных органов власти, профильных организаций и ведомств, а также туристического бизнеса.

Фестиваль «Териберка» направлен на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны Российской Федерации, развитие событийного туризма на Крайнем Севере, а также популяризацию локальных продуктов и кухни. За последние годы фестиваль стал самым популярным событийным мероприятием в Арктической зоне Российской Федерации. «Териберка» – призёр национальной премии «Russian Event Awards», в 2023 году фестиваль второй раз подряд был включён в топ-50 Национального календаря событий, а также вошёл в число лучших ярмарок конкурса «Торговля России – 2023», проводимого Минпромторгом России.

Организаторами фестиваля в 2023 году выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по туризму Мурманской области при содействии Фонда Росконгресс, администрации Кольского района, АНО «Мурманконгресс», АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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