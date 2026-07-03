Развитие дошкольного образования Мурманска продолжается - к новым победам

Этот год стал для системы дошкольного образования областного центра временем заметных преобразований. Благодаря грамотному перераспределению средств и консолидации педагогических коллективов Мурманска удалось расширить объём ремонтных работ и укрепить профессиональный статус учреждений.

Как сообщает администрация муниципалитета, перераспределение финансов дало ощутимый результат. Если в прошлом году капитальный ремонт проводился в двух детских садах - №58 и 83 - то в текущем периоде программа расширена до трех учреждений - №15, 73 и 130. Это значит, что ещё больше детей и родителей получат обновленные, современные пространства для развития.

Консолидация педагогических сообществ позволила коллективам выйти на новый уровень мастерства, что подтверждается знаковыми победами: ДОУ №18 — лауреат XII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2025» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» и призёр в номинации «Эффективное взаимодействие с родителями», отмечен благодарственным письмом ВОРДИ; ДОУ №123 — площадка межрегиональной педагогической конференции «Код ровесничества: открытый диалог педагогов» в рамках проекта «Методический навигатор», поддержанного Фондом президентских грантов; ДОУ №15 — победитель регионального конкурса «Флагманы дошкольного образования Мурманской области – 2025». Эти достижения — яркое свидетельство того, как системная работа и командный подход приносят реальные плоды во благо наших маленьких северян.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32751&page=1