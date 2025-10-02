Развитие инфраструктуры морских портов на СМП потребует из бюджета более 27,4 млрд рублей

На федеральный проект «Развитие Большого Северного морского пути» в бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027‒2028 годов закладывается почти 138 млрд рублей: 59,6 млрд, 56,5 млрд и 21,8 млрд рублей соответственно. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о федеральном бюджете на ближайшие три года.

Правительство РФ внесло документ в Государственную Думу 29 сентября, рассмотрение законопроекта планируется 22 октября.

В том числе по федпроекту планируется государственная поддержка навигационно-гидрографического обеспечения судоходства на трассах Севморпути (суммарно 3,7 млрд рублей за три года) и господдержка организации регулярных перевозок по СМП (1,3 млрд рублей). На мероприятия по развитию портовой инфраструктуры СМП и реконструкции морского канала из бюджета в 2026‒2027 годах планируют направить почти 13 млрд рублей.

Строительство судна атомно-технологического обслуживания по федпроекту обойдётся казне в 9,9 млрд рублей; пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (СУАЛ) проекта 22220 — суммарно в 28 млрд рублей, головного атомного ледокола проекта «Лидер» — в 53 млрд рублей (в 2026‒2027 годах), головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 — в сумму около 1,5 млрд рублей в следующем году. На развитие инфраструктуры морских портов на Севморпути в ближайшую трёхлетку планируется направить более 27,4 млрд рублей.

Федеральный проект входит в национальный проект «Эффективная транспортная система». Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение нацпроекта запланированы в 2026 году на сумму почти 186 млрд рублей, в 2027 году — 218,9 млрд рублей, в 2028 году — 165 млрд рублей.