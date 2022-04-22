Развитие инфраструктуры Северного морского пути «сшивает весь российский север»

Минпромторг РФ поддерживает предложение «Росатома» о двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Севморпути, они могут быть построены на «Балтийском заводе» в 2028 и 2030 годах, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

«Минпромторг России поддерживает предложение «Росатома» о строительстве двух дополнительных 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов проекта 22220. Эти заказы могут быть размещены на АО «Балтийский завод» и переданы заказчику в 2028 и 2030 годах», — рассказали в министерстве.

Как пишет 1prime.ru, в Минпромторге также отметили, что, учитывая высокую степень локализации основного комплектующего оборудования, создание атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка» ведётся в соответствии с графиком строительства, утвержденным «Атомфлотом». Сроки передачи — 2024 и 2026 год соответственно.

Напомним, в конце марта премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В состав российского атомного ледокольного флота сейчас входят два ледокола проекта 22220: головной «Арктика» и «Сибирь». Следующим будет сдан «Урал», как уточняли в Минпромторге РФ, до конца 2022 года.

Как сообщает ТАСС, правительство РФ намерено к 2024 году увеличить вдвое число аварийно-спасательных судов, которые будут использоваться в Арктике, в том числе на Северном морском пути. При этом для обеспечения безопасности судоходства требуется дополнительно 54 спасательных судна, сообщил в21 апреля первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов в ходе пленарной сессии «Транспортная система российской Арктики: векторы сотрудничества и развития» на III деловом форуме «Порты Арктики», проходящем в Архангельске.

«Важный вопрос - обеспечение безопасности судоходства. Для её повышения требуется значительно увеличить арктический аварийно-спасательный [флот]. Сегодня на СМП несут дежурство порядка восьми судов. До 2024 года планируется построить еще 16 судов. Но всего нам для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, на обеспечение круглогодичной навигации, необходимо ещё 54 аварийно-спасательных судна», - сказал Гусейнов.

Он также добавил, что в Арктике необходимо создавать арктический комплекс аварийно-спасательных центров и оснащать их техникой для ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам заместителя министра, эффективное использование Северного морского пути должно быть «обеспечено наземной транспортной инфраструктурой, в первую очередь железной дорогой». На данный момент грузовой флот высокого арктического класса насчитывает около 45 судов.

«На отечественных верфях заложено строительство еще 32 судов. Для вывоза прогнозируемого грузопотока необходимо дополнительно ещё построить 55 судов, 10 из которых - суда снабжения. Это огромный заказ для отечественного судостроения», - уточнил Гусейнов.

Первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что правительство РФ планирует к 2030 году увеличить мощность арктических портов до 170 млн тонн, сейчас этот показатель составляет 33 млн тонн.

«Портовую инфраструктуру к 2024 году планируется увеличить более чем в 2,5 раза, с 33 млн тонн до 85. К 2030 году мы планируем (расширить) мощность арктических портов до 170 млн тонн. У нас завершается строительство терминала «Утренний», ведётся строительство порта «Бухта Север» и терминала «Енисей», - сказал Гусейнов.

По его словам, системным условием реализации проектов в Арктической зоне является развитие инфраструктуры Северного морского пути, который «сшивает весь российский север». «Стратегической задачей является создание на его базе нового транспортного коридора. В 2021 году зафиксирован очередной рекордный объём перевозок по Северному морскому пути, порядка 35 млн тонн», - добавил Гаджимагомед Гусейнов.

Фото: https://dvina29.ru/v-arhangelske-nachal-rabotu-tretij-delovoj-forum-porty-arktiki/