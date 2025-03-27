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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 20:35

Развитие инноваций, творчества и креативного предпринимательства на Севере обсудили на сессии деловой программы МАФ

В рамках деловой программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялась сессия «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса». Организатор МАФ – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Модератором сессии выступила старший вице-президент, директор по внешним связям «ПСБ» Вера Подгузова. На мероприятии выступили: губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук; заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк; режиссер, сценарист, продюсер Александр Котт; первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Денис Кравченко; основатель «Taibola» Илья Кузубов; заместитель директора, Фонд «Росконгресс», председатель совета Фонда «Инносоциум» Елена Маринина; председатель Мурманского областного общественного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Мария Михайленко; заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева; генеральный директор АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков; директор OOO «Новая земля» Григорий Соломин.

«У Югры есть опыт близкого и тесного общения с креативными индустриями, мы одни из первых приняли профильный закон. Мы уверены, что потенциал экономики равняется потенциалу человеческого капитала. Мы делаем ставку на поддержку творческого предпринимательства со стороны топливно-энергетического комплекса в сфере, где соединяются интересы интеллектуального продукта с высокой добавленной стоимостью с запросами, которые есть у нефтегазового сектора. Так в Белоярском создана Школа креативных индустрий. Свою задачу мы видим в создании условий, чтобы архитекторам, дизайнерам, художникам было удобно использовать свои национальные традиции, культуру, айдентику при создании креативного продукта», – отметил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Спикеры обсудили вклад креативных индустрий в рост экономики северных территорий, способы раскрытия нереализованных возможностей для их роста, выстраивание устойчивого взаимодействия бизнеса, государства и творческого предпринимательства, использование богатства национальных культурных традиций для создания уникальных брендов и их конкурентоспособность на международной арене, объединение усилий государственной политики и частной инициативы в поддержке креативных индустрий в Арктике.

«В регионе утверждена стратегия развития креативных индустрий, но самоцель заключается в том, чтобы люди могли самореализовываться и развивать собственное дело. В Мурманской области очень хорошо развивается кинопроизводство. Мы ввели меры поддержки в виде рибейта и субсидирования. Нам удалось сформировать бренд арктической кухни. Точек опоры для креативного предпринимателя становится всё больше. Мы, наконец, выходим на историю со всесезонным туризмом за счёт продуктов, которые создают креативные предприниматели», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Наша задача – предоставить площадку для того, чтобы состоялись мультидисциплинарные диалоги, которые способствуют развитию креативных индустрий. Нашими партнерами являются крупнейшие федеральные институты, мы обеспечиваем взаимодействие лидеров мнений, представителей бизнеса и органов власти с наиболее яркими профессионалами креативных индустрий. В результате этого симбиоза рождается новое видение пути развития российской творческой экономики, достижения которой, я уверена, удивят весь мир», – отметила заместитель директора Фонда «Росконгресс», председатель совета Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

«На наших глазах Мурманск буквально за несколько лет приобрел удивительную яркость и красочность благодаря мерам поддержки креативного сектора, особого внимания к сохранению культурного кода, культурных особенностей этого северного края. Благодаря творческому предпринимательству удалось сформировать культурную среду, которая привлекает внимание к региону и в сфере туризма, и в сфере бизнеса», – подчеркнула старший вице-президент, директор по внешним связям «ПСБ» Вера Подгузова.

В дни проведения Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» социальная платформа Фонда «Росконгресс» – Фонд «Инносоциум» организовал уникальные творческие встречи «Вдохновляясь Арктикой» с участниками проекта «Душа России. Арктика». Зрители встретились с художником-постановщиком Киностудии «Союзмультфильм» Анной Поповой – создателем мультсериала «Умка», режиссером Александром Коттом – его фильм «Северный полюс» открыл программу кинопоказов «Душа России. Арктика», и Ольгой Мартисовой, автором сценария и продюсером фильма «Деревня вдов» о подвиге жителей заполярного села Варзуга во время Великой Отечественной войны. В кинотеатрах и культурных центрах Мурманска в партнерстве с «Роскино» прошли показы 7 фильмов, объединенных арктической темой, и анимационная программа «Арктические каникулы» в партнерстве с «Союзмультфильмом».

«Фестиваль «Душа России» начинает своё путешествие по российским регионам, и мы рады, что первым его принимал именно Русский Север, который ассоциируется с сильным закаленным характером, целеустремленностью и стойкостью духа – то, что и составляет «душу России». Фильмы нашей кинопрограммы «Душа России. Арктика» показали уникальные природные ландшафты северных регионов, которые могут выступать в качестве живописных локаций для съемок и привлекать больше кинематографистов, в том числе и зарубежных, в Мурманскую область. Как международный оператор по продвижению российского кинематографа «Роскино» неоднократно включало фильмы, посвящённые культуре Русского Севера и в программу фестивалей российского кино за рубежом, и каталог проектов на международных кинорынках: эти работы всегда вызывали живой интерес зрительской и профессиональной аудитории. «Душа России. Арктика» – первое мероприятие в рамках фестиваля «Душа России», и Международный арктический форум стал эффективной площадкой для дискуссии представителей креативных индустрий», – отметила генеральный директор АО «Роскино» Эльза Антонова.

Партнёром проекта «Душа России. Арктика» является «ПСБ».

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/razvitie-innovatsij-tvorchestva-i-kreativnogo-predprinimatelstva-na-severe-obsudili-na-sessii-delovoj-programmy-maf/

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