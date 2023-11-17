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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 14:30

Развитие кинопроизводства обсудили эксперты АСЭ ДАР на стратегической сессии в Мурманске

Мурманск стал одной из площадок проведения мероприятий Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России (АСЭ ДАР). В столице Кольского Заполярья прошла стратегическая сессия, посвящённая короткометражному документальному кино.

Сессия стала частью деловой программы международного кинофестиваля «Северный Характер», который проходит в эти дни в Мурманске. Её участниками стали представители органов исполнительной власти, экспертное сообщество и креативные предприниматели, а также молодёжь и студенты творческих вузов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, развитие отрасли кино Дальнего Востока и Арктики занимает особое место в структуре креативной экономики, вовлекая большое количество талантливых людей в процесс создания кинофильмов и развития киноиндустрии регионов. Фильмы выходят на региональном, всероссийском кинорынках, участвуют в кинофестивалях и получают престижные награды, привлекая внимание к территориям и стимулируя развитие туристических направлений. Таким образом, киноиндустрия как отрасль креативной экономики формирует широкий потенциал для инноваций и является драйвером экономического роста. В рамках стратсессии участники обсудили существующие и возможные меры поддержки кинопроизводства, которые могут стимулировать развитие этой отрасли в арктических регионах.

Сессия организована Фондом развития инноваций совместно с Корпорацией развития Республики Саха (Якутия). Напомним, что при поддержке АСЭ ДАР и в рамках кинофестиваля «Северный Характер» пройдёт финал конкурса сценариев документальных фильмах об истории, людях и территориях Дальнего Востока и Арктики. Победитель конкурса сценариев в Мурманске получит 1 млн рублей на съёмку киноленты.

Фото: https://gov-murman.ru

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