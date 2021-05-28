Развитие малого и среднего бизнеса остаётся приоритетным направлением в работе городских властей

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в открытии медицинского центра «Здоровые стопы» Светланы Соколовской.

Индивидуальный предприниматель Светлана Соколовская приняла участие в конкурсе на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и получила поддержку из бюджета муниципального образования город Мурманск. Финансовая поддержка была предоставлена для возмещения части затрат на приобретение нового оборудования.

– Меры поддержки, которые оказываются бизнесу на федеральном, региональном и муниципальном уровне работают. Когда мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса, то важно понимать, что речь идет и о сохранении и увеличении новых рабочих мест в городе, – прокомментировал Евгений Никора. – Я впечатлён открывшимся медицинским центром. Видно, что тут работает команда настоящих профессионалов своего дела. Здесь есть учебный кабинет, который позволит взрастить новых мастеров и обеспечить высокий уровень конкуренции в этой сфере бизнеса.