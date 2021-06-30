Развитие международных связей губернатор Андрей Чибис обсудил с генконсулом Королевства Норвегия в Мурманске Астрид Нэрум

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным консулом Норвегии в городе Мурманске госпожой Астрид Нэрум, в рамках которой стороны обсудили вопросы дальнейшего социально-экономического сотрудничества, в том числе в сфере внешней торговли.

«Норвегия является нашим добрым соседом. Несмотря на пандемию и введенный ряд ограничений в 2020 году, зафиксирован рост товарооборота. За последние пять месяцев мы также видим положительную динамику. Растет взаимодействие в сферах культуры и туризма. Рассчитываю, что партнерство между бизнесом продолжит развиваться, а наше соседство будет ещё более благоприятным», – сказал в приветственном слове глава региона, выразив готовность к укреплению двустороннего сотрудничества.

Королевство Норвегия – один из основных партнеров Мурманской области, занимает 5-е место по итогам 2020 года после Нидерландов, Швейцарии, Финляндии и Китая. Внешнеторговый оборот по сравнению с 2019 годом увеличился на 6,2%. Среди ключевых статей экспорта в соседнюю страну преобладают апатитовый концентрат, рыба, алюминий и осветительное оборудование. Импорт в основном представлен кормами для рыб, оборудованием и судами.

В свою очередь, госпожа Астрид Нэрум поблагодарила губернатора за тёплый приём и отметила заметное преображение столицы Заполярья за последние несколько лет. По словам генерального консула, отношения с северными территориями могут служить примером настоящего добрососедства.

И даже мировая пандемия короновируса не смогла существенно повлиять на международное сотрудничество. В период борьбы с COVID-19 совместные мероприятия перешли в онлайн-формат.

«Есть большое количество сфер, где мы очень эффективно сотрудничаем. Прежде всего, налажено взаимодействие с университетами Мурманска. Конечно, стоит сказать, что основным видом двусторонней деятельности является реализация культурных проектов, – сказала Астрид Нэрум. – Период пандемии для нас был очень сложным, но в такой ситуации оказались и жители Мурманской области. Цифровые платформы прекрасны для проведения различного рода мероприятий, но они никогда не заменят живого общения. Надеемся, что в будущем мы сможем возобновить то, что мы называем народной дипломатией – общение между людьми».