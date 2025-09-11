Развитие Мурманского арктического университета: ход программы обсудили первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Андрей Чибис

Сегодня губернатор Мурманской области принял участие в заседании наблюдательного совета Мурманского арктического университета, которое провёл первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Во вступительном слове Денис Мантуров отметил успешное проведение приёмной кампании. Количество заявлений на поступление увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а желание обучаться в МАУ изъявила молодёжь из 50 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

«К новом у учебному году существенно обновлена учебная и социальная инфраструктура вуза. В эксплуатацию введены 30 новых объектов, и еще десять планируются к вводу в ближайшие месяцы. Общий объём финансирования по этой статье в 2025 году составит порядка 740 млн рублей, – это практически полностью внебюджетные средства, привлеченные по линии индустриальных партнёров», – отметил Денис Мантуров.

Первый вице-премьер обозначил ключевую задачу до 2030 года – создание в Мурманске кампуса мирового уровня, который станет центром подготовки кадров для освоения и развития арктических территорий.

Наблюдательный совет Мурманского арктического университета одобрил ключевые решения, направленные на развитие вуза. В частности, дал положительное заключение на актуализированный план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Кроме того, в рамках реализации проекта создания в Мурманске кампуса мирового уровня была заслушана информация об участии в нём индустриальных партнёров университета.

Андрей Чибис поблагодарил первого вице-премьера за поддержку МАУ.

«Мы открыли современный учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна – первую очередь Берегового учебно-тренажёрного центра. Это единственный подобный комплекс среди российских гражданских морских вузов, и с этого года он уже будет принимать курсантов», — сказал Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что благодаря поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации было принято решение о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт вуза, поэтому полное завершение обустройства университета запланировано к 2030 году.

