Развитие Мурманского морского рыбного порта, судоремонта и необходимость поддержки рыбаков-любителей обсудили на рабочей встрече руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Андрей Чибис

Сегодня в Мурманске состоялась рабочая встреча руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и главы региона Андрея Чибиса.

«Мы трепетно относимся к компаниям и их развитию. Благодарим вас и ваших коллег за активное взаимодействие и оперативное решение вопросов. Сегодня в повестке две важные темы. Одна из них – развитие рыбного порта. Возникающие ограничения стимулируют нас развивать береговую инфраструктуру. Вторая важная тема – судоремонт. Здесь также можно задействовать рыбный порт, который сегодня в собственности РФ, благодаря тем решениям, которые были приняты», – отметил глава региона.

Также в рамках встречи обсудили поддержку рыбаков-любителей.

«Важно, чтобы они могли поставлять продукцию на рынки для местного потребления. Нашу инициативу недавно поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин и предложил детально проработать действующий законопроект, чтобы процесс стал легальным и прозрачным», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Илья Шестаков поблагодарил Андрея Чибиса за тёплый приём.

«Я рад оказаться в Мурманской области. Именно здесь расположена столица северного рыбохозяйственного бассейна. Также на территории региона находятся основные компании и рыбаки. Сегодня мы с ними обсудим все те вопросы, которые возникли из-за санкций. Понятно, что ограничения, введённые норвежцами – незаконны. Надо полностью пересматривать наши планы и оперативно организовывать судоремонт здесь. Для этого необходимо активно начать модернизацию рыбного порта. Нам предстоит произвести инвентаризацию и создать современный логистический хаб. У нас есть конкретные задачи, а к середине июля необходимо представить предложения по развитию Мурманского морского рыбного порта в администрацию Президента РФ. Уверен, что мы справимся, консолидировав усилия», – заключил руководитель Федерального агентства по рыболовству.

Фото: https://gov-murman.ru