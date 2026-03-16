Фильм из Мурманска вышел в китайский прокатМарина Табейкина: о том, как помочь самому себе в сложных жизненных ситуациях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.03.26 10:00

Развитие Мурманского судоремонтного завода имеет стратегическое значение для Кольского Заполярья

13 марта губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главным акционером группы компаний «S7» Владиславом Филевым. Ключевая тема - реализация инвестиционного проекта по развитию Мурманского судоремонтного завода, имеющего стратегическое значение для экономики региона.

Напомним, что в октябре прошлого года глава региона посетил площадку бывшего судоремонтного завода. Тогда же были предметно обозначены ключевые параметры и перспективы развития предприятия.

Стороны отметили положительную динамику преобразований. На площадке активными темпами идёт модернизация, растут объёмы работ по судоремонту. Особым важным событием стало приобретение дока — самого большого в Северо-Западном округе.

«Мурманский судоремонтный завод — это одна из ключевых и исторически значимых точек развития, что сегодня особенно актуально. Поэтому нас очень радует, что вы взялись за эту работу и выполняете всё по плану. Мы видим, как исполняются наши договоренности и соглашения. И нам, безусловно, следует подробно обсудить наше дальнейшее взаимодействие», — отметил глава региона.

Владислав Филев, в свою очередь, поблагодарил региональное правительство за содействие и благоприятную атмосферу для ведения бизнеса. Акционер ГК «S7» подтвердил намерение инвестора преобразовать завод в современное предприятие.

«Благодарны за возможность работать в Мурманской области. Хотим отметить отличную кооперацию с вашими заместителями, которые принимают активное участие в проекте. Несмотря на то, что актив, который нам достался в довольно запущенном состоянии, совместными усилиями мы прилагаем большие усилия, чтобы привести его в максимально приличный вид и сделать так, чтобы город и область гордились этим предприятием», — заявил Владислав Филев.

Участники встречи подчеркнули, что развитие завода имеет стратегическое значение для Кольского Заполярья. Это не только укрепление инфраструктуры Северного морского пути и поддержка рыболовной промышленности, но и создание новых рабочих мест, а также повышение квалификации местных специалистов.

Особое внимание уделили комплексному развитию прибрежной зоны. Стороны обсудили перспективы интеграции территории завода в единую, современную городскую среду Мурманска. Создание комфортного и современного пространства для жителей и гостей города остаётся одной из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563795/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»