Развитие Мурманского судоремонтного завода имеет стратегическое значение для Кольского Заполярья

13 марта губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главным акционером группы компаний «S7» Владиславом Филевым. Ключевая тема - реализация инвестиционного проекта по развитию Мурманского судоремонтного завода, имеющего стратегическое значение для экономики региона.

Напомним, что в октябре прошлого года глава региона посетил площадку бывшего судоремонтного завода. Тогда же были предметно обозначены ключевые параметры и перспективы развития предприятия.

Стороны отметили положительную динамику преобразований. На площадке активными темпами идёт модернизация, растут объёмы работ по судоремонту. Особым важным событием стало приобретение дока — самого большого в Северо-Западном округе.

«Мурманский судоремонтный завод — это одна из ключевых и исторически значимых точек развития, что сегодня особенно актуально. Поэтому нас очень радует, что вы взялись за эту работу и выполняете всё по плану. Мы видим, как исполняются наши договоренности и соглашения. И нам, безусловно, следует подробно обсудить наше дальнейшее взаимодействие», — отметил глава региона.

Владислав Филев, в свою очередь, поблагодарил региональное правительство за содействие и благоприятную атмосферу для ведения бизнеса. Акционер ГК «S7» подтвердил намерение инвестора преобразовать завод в современное предприятие.

«Благодарны за возможность работать в Мурманской области. Хотим отметить отличную кооперацию с вашими заместителями, которые принимают активное участие в проекте. Несмотря на то, что актив, который нам достался в довольно запущенном состоянии, совместными усилиями мы прилагаем большие усилия, чтобы привести его в максимально приличный вид и сделать так, чтобы город и область гордились этим предприятием», — заявил Владислав Филев.

Участники встречи подчеркнули, что развитие завода имеет стратегическое значение для Кольского Заполярья. Это не только укрепление инфраструктуры Северного морского пути и поддержка рыболовной промышленности, но и создание новых рабочих мест, а также повышение квалификации местных специалистов.

Особое внимание уделили комплексному развитию прибрежной зоны. Стороны обсудили перспективы интеграции территории завода в единую, современную городскую среду Мурманска. Создание комфортного и современного пространства для жителей и гостей города остаётся одной из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере – жить!».

