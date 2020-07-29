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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 14:45

Развитие Мурманской области Андрей Чибис обсудил сегодня с Александром Козловым

ТОР «Столица Арктики», преференции для резидентов арктической зоны, газификацию области и другие вопросы развития региона губернатор Андрей Чибис обсудил сегодня с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Одной из тем встречи стало распространение на Арктику упрощенного механизма получения земли. Как подчеркнул Андрей Чибис, программа «Арктический гектар», безусловно, повлияет на темпы развития малого и среднего предпринимательства в Мурманской области.

«Распространение на Арктическую зону механизма упрощенного и безвозмездного предоставления земельных участков, который успешно показал себя на Дальнем Востоке, для Мурманской области – необходимое решение. Во-первых, в последние годы в регионе выросли объёмы индивидуального жилищного строительства, и здесь надо вводить меры поддержки для граждан, желающих строить индивидуальные дома. Во-вторых, это привлекательно для ведения малого бизнеса, особенно с учётом «арктических льгот» и беспрецедентного снижения налоговых ставок для МСП на три года, которые мы приняли в этом году на региональном уровне», – подчеркнул в ходе встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, для реализации программы «Арктический гектар» и развития экологического туризма Андрей Чибис предложил упростить предоставление земельных участков из категории земель лесного фонда и заняться передачей неиспользуемых земель Минобороны России в собственность региона или муниципальных образований. Александр Козлов поддержал инициативу губернатора, акцентировав внимание на том, что для будущих арендаторов земель должны быть предусмотрены обязательства по минимальному воздействию на экосистему лесов, такие как отсутствие объектов капитального строительства, минимальные изменения ландшафта и растительности при благоустройстве, экологические тропы, места рекреации, порядок вывоза отходов и другие.

Ещё одной темой обсуждения стала инфраструктурная поддержка инвесторов ТОР Столица Арктики – проектов строительства терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск (ООО «Морской терминал Тулома»), освоения месторождения металлов платиновой группы Федорова Тундра (инвестор – ЗАО «Федорово Рисорсес»), строительства завода по выращиванию смолта лосося и малька озерной форели (ООО «Русское море), строительства нефтебазы в морском порту Витино Мурманской области (ООО «Норд Стар»).

«Соотношение частных и бюджетных инвестиций в рамках этих проектов составляет 10 к 1. Рассмотрение проектов на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики ожидается в августе 2020 года. Потребность в финансировании инфраструктуры для них учтена в проекте новой редакции госпрограммы развития Арктики», – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Также на встрече губернатор Андрей Чибис поднял вопрос о строительстве энергетической инфраструктуры для инвестпроектов.

«Мы стремимся к созданию на территории Мурманской области современного высокотехнологичного электросетевого комплекса на базе передовых технологий и решений. Есть необходимость проработать вопрос строительства подстанции на западном берегу Кольского залива с целью обеспечения энергетической инфраструктурой новых инвестиционных проектов», – отметил глава региона.

Александр Козлов в свою очередь заверил, что вопрос будет детально рассмотрен – наряду с вопросом газификации Мурманской области. В составе Госкомиссии по вопросам развития Арктики уже создана профильная рабочая группа во главе с Минэнерго России и Минвостокразвития России, которая займется проработкой создания газотранспортной системы региона для бытовых и промышленных нужд, соединяющей регион с газотранспортной системой Северо-Западного округа.

«На данном этапе необходимо подготовить предварительное технико-экономическое обоснование газификации региона с оценкой различных вариантов: строительство трубопровода, СПГ. Важный вопрос и источник финансирования», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Вопроса и Арктики.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в ходе встречи Александр Козлов и Андрей Чибис договорились о том, что несколько форумов и фестивалей Мурманской области, запланированных на 2021-2022 года, будут включены в программу председательства России в Арктическом Совете. Проект программы Минвостокразвития России подготовит к октябрю 2020 года.

 

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