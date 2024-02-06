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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.24 10:00

Развитие научно-исследовательского потенциала Мурманской области является одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить»

Развитие научно-исследовательского потенциала Мурманской области является одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить». Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о поддержке учёных в Мурманской области сегодня на оперативном совещании доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В 2024 году в бюджете Мурманской области на развитие научной сферы заложено 89,5 млн рублей – в 40 раз больше, чем пять лет назад. Основными формами финансовой поддержки ученых в регионе являются гранты, премии, стипендии. Об этом на оперативном совещании доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

В рамках регионального конкурса на предоставление грантов для поддержки научных исследований по приоритетным направлениям деятельности в регионе Мурманской области в этом году будет выделено 80 млн рублей – по 40 млн рублей из областного бюджета и от Российского научного фонда, сумма грантов составит до 3,5 млн рублей в год. Тематика проектов охватывает широкий спектр: от добычи и переработки биоресурсов Арктики до развития высокотехнологичных производств.

Также правительство региона ежегодно выделяет 4 млн рублей на поддержку реализации научно-исследовательских грантов молодых учёных. В 2024 году планируется реализация совместных научно-исследовательских проектов с учеными МГУ им. Ломоносова в рамках проекта «Вернадский – Мурманская область» и учёными Республики Беларусь, общий объем выделяемых из бюджета средств составит 15 млн рублей.

«Победители и лауреаты конкурса научных работ молодых ученых и специалистов, конкурса монографий и научных работ, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, получают премии за счет регионального бюджета – до 60 тысяч рублей. Для талантливой молодежи учреждена специальная стипендия губернатора Мурманской области, в 2023 году получателями стали более 30 человек, размер стипендии составляет 15 тысяч рублей ежемесячно. Также с 2023 года за успехи в научно-исследовательской деятельности установлена именная стипендия губернатора – 20 тысяч рублей ежемесячно, итоги конкурса объявят в феврале», – сообщила Диана Кузнецова.

Кроме того, для учёных предусмотрены социальные меры поддержки: участие в программе «Свой дом в Арктике» (до 1,5 млн рублей), компенсация расходов на аренду жилья (до 25 тысяч рублей).

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, большое внимание уделяется обновлению инфраструктуры научных организаций и университета, в том числе, созданию и обновлению лабораторной базы для научных исследований. Мурманская область является одним из трех регионов, участвующих в федеральном проекте по созданию научно-образовательных центров мирового уровня: НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Это позволило привлечь из федерального бюджета в 2021-2023 годах более 160 млн рублей, а эффективное взаимодействие научных организаций и компаний в рамках НОЦ дало возможность повысить место в рейтинге научно-технологического развития регионов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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