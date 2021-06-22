Развитие одаренных детей в регионе будет дополнительно профинансировано

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому некоммерческие организации высшего образования, не являющиеся казенными учреждениями, смогут получить субсидию для организации образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности для одаренных детей.

Сумма финансовой поддержки в форме гранта составляет почти 2,4 миллиона рублей. Субсидия будет предоставляться Министерством образования и науки региона по итогам конкурсного отбора. Для получения денежных средств претендентам необходимо будет подать установленные сроки заявку на участие в конкурсе.

Подробная информация о сроках и условиях проведения конкурса, а также соответствующий приказ будут размещены на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.