Развитие почтовой связи в регионе отвечает интересам жителей Мурманской области

Состоялась рабочая встреча председателя областной Думы Сергея Дубового с директором Управления Федеральной почтовой связи Мурманской области АО «Почта России» Валентином Макаровым. На ней обсуждались вопросы развития почтовой связи в Заполярье.

Валентин Макаров затронул тему обеспечения стабильной и бесперебойной работы почтовых отделений региона, особенно в отдалённых, труднодоступных пунктах. Также он отметил, что в центре внимания находятся вопросы повышения качества услуг, улучшения условий труда сотрудников, развития цифровых сервисов и модернизации почтовой инфраструктуры.

Сергей Дубовой особое внимание уделил мерам поддержки организации почтовой связи со стороны региона, отметив, что развитие «Почты России» отвечает интересам жителей Мурманской области.

- Для нас очень важно, чтобы в сфере почтовой связи развивались современные и удобные сервисы, росла доступность услуг для населения, - подчеркнул парламентарий.

В настоящее время между региональными властями и «Почтой России» в Мурманской области действует соглашение, в рамках которого почтовому оператору предоставляются различные налоговые льготы. Также рассматривается вопрос о выделении объектов недвижимости в отдалённых и малонаселённых поселениях на правах безвозмездной долгосрочной аренды для размещения в них отделений почтовой связи.

«Почта России» - наш национальный почтовый оператор, который много лет работая в непростых условиях, продолжает нести важнейшую социальную функцию, - отметил Сергей Дубовой. – Особенно значима роль почтовых отделений в небольших населённых пунктах.

В завершение встречи Валентин Макаров поблагодарил председателя областной Думы за поддержку и подчеркнул значимость совместной работы для развития почтовой связи в регионе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34573/