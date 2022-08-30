Восточный экономический форум, который состоится в период с 5 по 8 сентября во Владивостоке, станет платформой для реализации плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах и других мероприятий, в том числе связанных с тематикой Крайнего Севера.

В качестве одного из них запланирована конференция в формате делового завтрака «Инвестиции и торговля в Арктике». Участники встречи коснутся вопросов функционирования как дальневосточных преференциальных режимов, так и специально разработанного для Крайнего Севера режима Арктической зоны Российской Федерации. Эксперты ряда ведущих российских компаний и профильных государственных структур рассмотрят различные аспекты сотрудничества России с иностранными партнёрами в Арктике и возможности для развития Северного морского пути в целях выстраивания новых логистических цепочек.

В то же время одной из важных составляющих арктической повестки ВЭФ-2022 станет заседание Арктического экономического совета, в котором Россия также председательствует в 2021-2023 годах. Совет является независимой международной организацией, в функционал которой входит развитие бизнеса и взаимодействия в Арктике, а также содействие экономическому развитию региона путём распространения лучших практик, решений и стандартов, обмена опытом и налаживания партнерских отношений. На расширенном заседании российской национальной части АЭС планируется обсуждение основных направлений сотрудничества с партнёрами из Азии, в том числе в области развития перевозок по Северному морскому пути, энергетики, а также добычи полезных ископаемых.

«Проведение мероприятий арктической повестки на столь важной коммуникационной площадке как Восточный экономический форум позволит привлечь дополнительное внимание к проблемам и перспективам Крайнего Севера. Ведущие специалисты и эксперты обсудят вопросы экономического развития Арктической зоны, международного сотрудничества и поступательного развития креативных индустрий на Севере. Успешный опыт проведения мероприятий российского председательства в Арктическом совете на ПМЭФ-2022 продемонстрировал востребованность дискуссии об освоении Арктики», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Кроме того, арктическая тематика на ВЭФ также будет включать сессии аналитического проекта «Think Arctic — Think Global», реализуемого в рамках российского председательства в Арктическом совете. На дискуссионной площадке «Восточное измерение международной кооперации в Арктике» эксперты обсудят возможности выстраивания новых форматов взаимодействия и сотрудничества в данном регионе.

В своём обращении к участникам, организаторам и гостям VII Восточного экономического форума Президент России заявил, что главная тема встречи в этом году – «На пути к многополярному миру». Современные реалии говорят о том, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые политические и экономические центры силы, которые будут оказывать существенное влияние на расстановку сил на мировой арене.

Не так давно министром иностранных дел Индонезии Ретно Масурди было сделано заявление: «Россия является одним из важнейших партнёров Индонезии. А партнёрство Россия – АСЕАН может принести мир и процветание во всем мире». АСЕАН, как политическая, экономическая и культурная межправительственная организация, продолжает укреплять свою центральную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, придавая большое значение сотрудничеству с Россией. К слову, такой высокий уровень взаимодействия вызвал резкую критику со стороны посла Украины в Индонезии, обвинившего эту страну в «двойных стандартах» и поощрении агрессии. На фоне роста влияния России в этом регионе подобные заявления украинских дипломатов выглядели совершенно нелепо и вызвали соответствующую реакцию со стороны индонезийских властей. «То, что делает украинский посол, очень неуместно для посла, выполняющего дипломатическую миссию в стране», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

С учётом сложной международной обстановки форум станет не только площадкой для обсуждения экономических вопросов, но и полноценной аналитической платформой для выработки важнейших решений по целому спектру направлений, в том числе в области безопасности. В условиях проведения специальной военной операции Россия сталкивается с многочисленными информационными вбросами, которые направлены на создание паники среди населения, дискредитацию Вооруженных сил и политического руководства страны. При этом информационная война также наносит потери, сравнимые с последствиями реальных боевых действий. Жертвами пропаганды может стать не только местное население, проживающее на приграничных с Украиной территориях, но и жители Заполярья и других, более удалённых регионов России.

В рамках сессии ВЭФ-2022 «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим» участники обсудят информационные войны и новые кадры для будущей экономики, а также поговорят о военно-патриотическом воспитании и будущем России. Результаты обсуждения вопросов Арктики, проблем в области безопасности и экономики лягут в основу итогового аналитического доклада ВЭФ-2022 и послужат ориентиром для работы компаний и государственных органов в интересах дальнейшего экономического развития России.