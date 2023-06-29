Развитие Северного морского пути является одним из стратегических приоритетов государства - I Гидрографическая конференция

В Санкт-Петербурге прошла I Гидрографическая конференция, организованная ФГУП «Гидрографическое предприятие» в год своего 90-летнего юбилея. На ней обсуждались вопросы надёжного навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, особого значения гидрографических работ в акватории Северного морского пути, его ключевой роли в новой мировой логистике.

По сравнению с 2018 годом объём выполненных исследований на Северном морском пути увеличился вдвое, сообщил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, открывая 27 июня I Гидрографическую конференцию. Объём вырос с 22 тысяч линейных км до 45 тысяч километров в 2022 году. В планах – повысить ежегодные объёмы съёмки рельефа дна до 100 тысяч км с 2027 года.

«С момента вхождения Гидрографического предприятия в 2019 году в состав «Росатома» существенно выросли не только объёмы работ, но и уровень и масштаб решаемых задач», - отметил Алексей Лихачёв. Он подчеркнул, что Гидрографическое предприятие стало полноценным и эффективным участником грандиозного плана по новому освоению Арктики и вписало в свою историю новые страницы достижений. Например, благодаря усилиям специалистов предприятия подтверждаются новые морские пути: так, в 2022 году установлен безопасный морской путь через пролив Санникова, по которому теперь могут проходить суда с осадкой более 10 метров.

Руководитель дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша в своей презентации отметил, что для завершения дноуглубительных работ по расширению судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря запланировано на середину октября 2023 года.

«Расширение судоходного подходного канала очень важный этап реализации проекта «Арктик СПГ 2», предусматривающий строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год», – сообщил Вячеслав Рукша. Он отметил, что это важно для достижения целевого показателя по грузопотоку по Севморпути в 80 млн тонн к 2024 году и 150 млн тонн к 2030 году. Дноуглубительные работы позволят доставить к месту назначения основания гравитационного типа (ОГТ), на каждом из которых смонтированы в готовом виде заводы по производству СПГ.

Для реализации дноуглубительных работ был привлечён флот в составе двух самоотвозных землесосов с ёмкостью трюма 11000 куб. метров и одного самоотвозного землесоса с ёмкостью трюма 8000 куб. метров. Проектной документацией к разработке и перемещению в подводные отвалы предусмотрено 4,95 млн. куб. метров грунта.

Вячеслав Рукша заметил, что в связи с изменением логистики на Восток для ключевых арктических проектов и каботажных перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году дополнительно к имеющимся и строящимся судам потребуется ещё 97 единиц грузового флота.

В 2023 году грузоперевозки для работы ключевых арктических проектов выполняют 30 судов: 17 газовозов и танкеров обеспечивают проекты компании «НОВАТЭК», 7 танкеров — проект «Новый Порт» компании «Газпром нефть», 6 танкеров и контейнеровозов работают для нужд компании «Норникель».

В настоящее время строятся 33 судна. Ожидается, что в 2024 году для обеспечения работы крупнейших проектов в Арктике понадобятся 57 грузовых судов с учётом действующих.

В ходе выступления руководитель дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» обратил внимание на то, что в основном это будет крупнотоннажный флот и поэтому для безопасного судоходства потребуется шире смотреть на вопросы обеспечения необходимых гидрографических условий для работы на СМП таких мощных судов.

Фото: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-v-i-gidrograficheskoy-konferentsii-v-sankt-peterburge/