Развитие Севморпути будет происходить в соответствии с планом - Минвостокразвития

Достижение грузопотока в объеме 80 млн тонн по Северному морскому пути к 2024 году остается в силе, сообщил «Интерфаксу» министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в Мурманске в пятницу.

- Достижение цифры 80 млн тонн к 2024 году зависит от реализации, в первую очередь, проектов «Восток Ойл», и нефтяная компания «Роснефть» подтверждает планы по вводу проекта в срок, - сказал он.

«Далее это проекты, связанные со сжиженным природным газом, «Арктик СПГ», проекты угледобывающей отрасли и проекты «Норникеля». Все эти проекты направлены на экспорт, генерируют валютную выручку и на сегодня находятся в высшей точке конъюнктуры, высокой точке цен. Поэтому эти проекты будут реализованы и будут приносить нам экспортную выручку», - пояснил Чекунков.

Он подчеркнул, что «актуальность развития Северного морского пути в условиях внешних ограничительных мер только повышается» и напомнил, что грузопоток по СМП динамично растёт.

При этом на верфях продолжается строительство ледоколов и судов ледового класса, предназначенных для вывоза грузов по СМП, напомнил министр.

Кроме того, с текущего года началось субсидирование каботажных перевозок грузов из портов Санкт-Петербург и Мурманск в порты Дальнего Востока и в обратном направлении. В планах два регулярных рейса в год лихтеровоза «Севморпуть», что должно сделать внутрироссийские перевозки более выгодными для грузоотправителей.

- Развитие Севморпути будет происходить в соответствии с планом. Более того, мы будем продолжать предлагать меры, чтобы интенсифицировать движение по Северному морскому пути и увеличить его безопасность и привлекательность, - отметил глава Минвостокразвития.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247928%2Fwall-149919532_2396