26 марта состоится ежегодная экологическая акция «Час Земли»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многоразовые подгузники, День слона и самый большой в мире веганский торт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 11:00

Развитие Севморпути будет происходить в соответствии с планом - Минвостокразвития

Достижение грузопотока в объеме 80 млн тонн по Северному морскому пути к 2024 году остается в силе, сообщил «Интерфаксу» министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в Мурманске в пятницу.

- Достижение цифры 80 млн тонн к 2024 году зависит от реализации, в первую очередь, проектов «Восток Ойл», и нефтяная компания «Роснефть» подтверждает планы по вводу проекта в срок, - сказал он.

«Далее это проекты, связанные со сжиженным природным газом, «Арктик СПГ», проекты угледобывающей отрасли и проекты «Норникеля». Все эти проекты направлены на экспорт, генерируют валютную выручку и на сегодня находятся в высшей точке конъюнктуры, высокой точке цен. Поэтому эти проекты будут реализованы и будут приносить нам экспортную выручку», - пояснил Чекунков.

Он подчеркнул, что «актуальность развития Северного морского пути в условиях внешних ограничительных мер только повышается» и напомнил, что грузопоток по СМП динамично растёт.

При этом на верфях продолжается строительство ледоколов и судов ледового класса, предназначенных для вывоза грузов по СМП, напомнил министр.

Кроме того, с текущего года началось субсидирование каботажных перевозок грузов из портов Санкт-Петербург и Мурманск в порты Дальнего Востока и в обратном направлении. В планах два регулярных рейса в год лихтеровоза «Севморпуть», что должно сделать внутрироссийские перевозки более выгодными для грузоотправителей.

- Развитие Севморпути будет происходить в соответствии с планом. Более того, мы будем продолжать предлагать меры, чтобы интенсифицировать движение по Северному морскому пути и увеличить его безопасность и привлекательность, - отметил глава Минвостокразвития.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247928%2Fwall-149919532_2396

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Свои-2». Художественный сериал, 40 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)На сахарный песок, морковь и куриные яйца цены пошли в рост-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» растут, рубль дешевеет-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика