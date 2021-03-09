Развитие школьного спорта – одна из приоритетных задач для правительства региона

Развитие школьного спорта станет одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области в 2021 году и в последующий период. «Первый этап совершенствования системы школьного спорта в Заполярье начнется с создания и развития школьных спортивных клубов, их материально-технического оснащения и организации среди обучающихся четко выстроенного соревновательного процесса», – отметила и.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области Светлана Наумова на прошедшем сегодня оперативном совещании.

Для обеспечения единого межведомственного подхода профильным ведомством разработана концепция развития школьного спорта. Кроме того, в соответствии с поручением Минспорта России разработана региональная межотраслевая программа развития школьного спорта, которая в настоящее время проходит процедуру согласования в Министерстве образования и науки региона.

Для перезагрузки работы школьных спортивных клубов была разработана «дорожная карта» по развитию школьного и общественно-массового спорта в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в 2021 году будет дан старт масштабному физкультурному мероприятию среди школьных спортивных клубов «Кубок губернатора Мурманской области», которое пройдёт на школьном, межмуниципальном и региональном уровне. Победители соревнований каждого этапа получат значимые призы и гранты от главы региона, в том числе на ремонт и оснащение школьных спортивных залов. Первые соревнования на школьном уровне начнутся уже в апреле, а финал «Кубка губернатора», где будут определены победители и призеры, запланирован в ноябре.

Важное значение имеет и информационная открытость школьного спорта. В настоящее время министерство спорта и молодежной политики Мурманской области совместно с Центром городского развития прорабатывает вопрос создания на портале «Наш Север» отдельного блока, где будет отражена вся информация о действующих школьных спортивных клубах региона и соревнованиях среди них.

По словам главы ведомства, эти мероприятия должны стать фундаментом, на котором будет выстроена чёткая и организованная система школьного спорта в Мурманской области.