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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.23 11:00

Развитие школьных спортивных клубов – одно из приоритетных направлений программы «На Севере – жить»

Активная работа по популяризации школьного спорта и его поддержке – одни из приоритетных направлений работы федерального правительства, а также региональной программы «На Севере – жить». В рамках оперативного совещания вчера заместитель министра спорта региона Наталья Марковина доложила о мерах поддержки школьных спортивных клубов в Мурманской области в 2022 году.

«Данное направление работы в программе «На Севере – жить» представлено в виде проекта «Каждой школе – спортивный клуб». Благодаря проводимой работе по поддержке школьных спортивных клубов в регионе уже значительно выросло их количество. Так, в 2020 году в Мурманской области действовало 83 школьных спортивных клуба, в 2021 году – 99 клубов, в 2022 – уже 119 клубов», – отметила Наталья Марковина.

В 2022 году каждая школа, имеющая школьный спортивный клуб, могла получить субсидию из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, а также ремонт спортивных залов. Данной возможностью воспользовались 46 школ из Мончегорска, Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь, Апатитов, Ковдора, Североморска, Кандалакшского и Кольского районов. Размер субсидии для каждой школы составил 70 тысяч рублей.

Основной же мерой финансовой поддержки школьных клубов являются гранты, полученные школами по итогам участия в соревнованиях на Кубок губернатора.

По итогам финальных игр 2021 года по волейболу, мини-футболу, баскетболу, шахматам в прошедшем году гранты получили 15 школьных спортивных клубов из Мончегорска, Кандалакши, Мурманска, Ковдора, Печенгского округа и Кольского района, Кировска, Апатитов, ЗАТО Александровск. Победители соревнований получили сертификаты на 1,5 млн рублей, обладатели вторых мест – по 1 млн рублей, бронзовые призеры – 500 тыс. рублей. Гранты на общую сумму 25,6 млн рублей, в том числе 4,6 млн рублей за призовые места в зональном этапе, были направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по волейболу, баскетболу, лазертагу, футболу, плаванию, теннису, лыжным гонкам, фитнесу, шахматам, бадминтону.

В 2022 году был расширен и изменен список видов спорта, включенных в программу Кубка губернатора. Среди них – волейбол, мини-футбол, баскетбол, тэг-регби и лазертаг. Победители и призеры зональных этапов получили гранты в размере 6,2 млн рублей: 200 тысяч рублей за 1 место, 100 тысяч рублей за 2 место, 70 тысяч рублей за 3 место. Также в декабре прошедшего года 24 клуба, одержавшие победы и занявшие призовые места, были награждены денежными сертификатами. Общая сумма призового фонда составила 23 млн рублей. Реализовать гранты победители и призеры смогут в 2023 году.

В своем докладе заместитель министра спорта Наталья Марковина акцентировала внимание на том, что в 2022 году значительно выросло количество команд, принявших участие в соревнованиях: в 2021 году в муниципальных стартах участвовали 56 команд, в 2022 году их число составило уже 207. На зональный этап в 2021 году вышло 40 команд, в 2022 – 58.

«Возросшее число участников говорит о востребованности школьными клубами подобных соревнований, о заинтересованности в получении грантов на развитие школьного спорта», – подытожила замминистра.

Как сообщает региональное Министерство спорта, для наглядной демонстрации работы по развитию школьных спортивных клубов и её обобщению в рамках единого информационного поля в 2022 году была разработана и запущена в работу АИС «Региональные школьные спортивные клубы». Проект реализован при содействии Центра информационных технологий Мурманской области. На текущий момент в системе уже зарегистрировались и ведут активную работу все 119 школьных клубов. Портал позволяет не только найти адрес клуба, узнать дату и место проведения соревнований, но и быть в курсе новостей заполярных школьных спортивных объединений.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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