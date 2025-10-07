Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.25 13:00

Развитие системы среднего профессионального образования - один из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера одной из тем повестки оперативного совещания стало обсуждение предварительных итогов приёмной кампании в колледжах.

На прошлой неделе система среднего профессионального образования (СПО) России отметила 85-летие с момента создания. Это событие значимо для всей страны, и для Мурманской области, в частности, где система СПО продолжает активно развиваться.

«В этом году число абитуриентов составило более 4000 человек, и наши ребята подали свыше 14 тысяч заявлений. Это свидетельствует о росте интереса к среднему профессиональному образованию, а также о том, что рабочие специальности снова становятся престижными. Особенно популярными направлениями стали: сетевое и системное администрирование, где конкурс составил до 12 человек на место; сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, а также маркшейдерское дело – конкурс составил более 9 человек на место», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что в регионе действует система «колледж — предприятие», благодаря которой заключены около 400 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями. Это партнёрство является важным элементом развития системы СПО. За последние три года индустриальными партнёрами в колледжи Мурманской области было инвестировано более 750 миллионов рублей. Это сотрудничество приносит конкретные результаты: разрабатываются совместные образовательные программы с предприятиями; обновляется инфраструктура колледжей, обеспечивается гарантированное трудоустройство выпускников, так, не менее 85% студентов трудоустраиваются по окончании обучения.

У начинающих специалистов есть возможность для стажировок на предприятиях и производственной практики, также вводится система наставничества, кроме этого, для студентов действует программа стипендий и премий.

Губернатор Андрей Чибис добавил, что в этом году в колледжах региона были открыты 24 новых лаборатории. Также в Мурманске завершили капитальный ремонт двух колледжей: индустриального и строительного имени Момота, продолжается ремонт Мончегорского политехнического колледжа. Обновления коснулись как образовательных пространств, так и самой инфраструктуры.

Особое внимание уделяют федеральному проекту «Профессионалитет», в рамках которого Мурманская область входит в топ-5 регионов-лидеров. На прошлой неделе глава региона посетил два учреждения, в том числе Мурманский индустриальный колледж, где в корпусе в Росляково заработали 8 мастерских для будущих судостроителей. Эти мастерские предназначены для занятий по конструированию судов, электромонтажу и сварочному делу. Они стали более современными и практичными. В Мурманском строительном колледже создали кластер с 9 новыми лабораториями, в котором студенты могут пройти все этапы строительства — от каркасного домостроения до систем автоматизации.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, развитие системы СПО - один из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!», благодаря инициативам главы региона по обновлению учреждений и поддержке студентов популярность колледжей растет.

Подробнее об итогах кампании доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554533/#&gid=1&pid=2

-

-

-

-

