Развитие сотрудничества между регионами обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Армавирской области Армении Эдвард Оганнисян

В ходе рабочего визита в Армению состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы Армавирской области Эдварда Оганнисяна. Главной темой стало налаживание взаимодействия в различных сферах.

Андрей Чибис поблагодарил за тёплый приём и отметил, что мурманская делегация восхищена историей древней Армении.

«Мы посетили ряд музеев, где нам продемонстрировали удивительные вещи, которые создавали ваши мастера даже в самое трудное для страны время. Мы – братские народы, мы вместе давно, и вместе мы сильны. Уверен, так и далее будет продолжаться. Межнациональное сотрудничество плотнее связывает и людей, и бизнес, позволяет развивать и сохранять то, что делали наши предки, предшественники во имя наших народов. Спасибо вам за готовность к сотрудничеству», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

Губернатор Армавирской области Республики Армения поблагодарил Андрея Чибиса за принятое приглашение посетить регион.

«Для нас очень важно региональное, местное взаимодействие. Наша область имеет потенциал в сельскохозяйственной, экономической сфере. Уверен, что получится развивать и далее сотрудничество. Хочу особо подчеркнуть нашу готовность к этому», – отметил Эдвард Оганнисян.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди направлений взаимодействия – туризм, культура, спорт, образование и наука, внешнеэкономическая и торговая деятельность, сельское хозяйство, молодёжная политика.

Фото: https://gov-murman.ru