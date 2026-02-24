Развитие среднего профессионального образования в Арктике – в центре внимания федерального парламентского контроля

На прошлой неделе Мурманская область стала площадкой федерального парламентского контроля за реализацией эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. С рабочим визитом регион посетили представители комитета Государственной Думы по просвещению и Министерства просвещения России. В центре внимания — практическая реализация пилотного проекта и оценка условий, созданных в регионе для подготовки востребованных специалистов.

Напомним, что в 2025 году эксперимент стартовал в трёх субъектах Российской Федерации, а уже в 2026 году его география была расширена до 12 регионов страны. Мурманская область вошла в число пилотных территорий, где выстраивается новая модель среднего профессионального образования, ориентированная на запросы экономики и индивидуальные образовательные траектории школьников.

В состав делегации вошли председатель комитета по просвещению Ирина Белых, заместитель председателя комитета Ирина Ивенских, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Рабочая программа прошла при участии депутата Государственной Думы от Мурманской области Татьяны Кусайко и министра образования и науки и Дианы Кузнецовой.

Одной из точек визита стал Мурманский индустриальный колледж в Росляково, где в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан образовательный кластер «Судостроение и судоремонт в Арктике». Он включает восемь профильных зон, полностью имитирующих реальные производственные процессы: от сварки и токарно-фрезерной обработки металла до моделирования и прототипирования морских объектов. Кластер создан под конкретный кадровый запрос стратегического партнёра — ООО «МТП «Лавна» при участии компании «НОВАТЭК». Благодаря обновлению материально-технической базы студенты получают практико-ориентированную подготовку по стандартам предприятий, где в дальнейшем будут трудоустроены. В этом году здание колледжа было капитально отремонтировано в рамках президентской программы.

Продолжением рабочей программы стало посещение Мурманского медицинского колледжа. В 2024 году в рамках «Профессионалитета» и при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на базе колледжа был создан образовательный кластер «Медицина на Мурмане». В колледже оборудованы современные кабинеты неотложной помощи, педиатрии, акушерско-гинекологической помощи, лаборатории по изготовлению и контролю качества лекарственных препаратов, а также пространства, оснащённые цифровыми решениями. Это позволяет обеспечить подготовку специалистов, максимально готовых к работе в системе здравоохранения региона.

«Сегодня наша задача – честно и всесторонне оценить готовность региона к реализации эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Это сложная и ответственная работа, требующая чёткой координации, продуманной нормативной базы и личной вовлечённости региональной команды. Среднее профессиональное образование сегодня является одним из приоритетных направлений государственной политики. Президент Российской Федерации обозначил стратегическую задачу – обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами и создать для молодёжи реальные возможности для профессиональной самореализации. Со своей стороны, Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин последовательно и всесторонне поддерживает развитие этой сферы. Важно, чтобы каждый подросток получил шанс освоить востребованную профессию, даже если его образовательный путь складывается непросто. Мы обязаны создать условия, при которых ребёнок чувствует себя комфортно, уверен в поддержке педагогов и понимает, что его знания и труд будут нужны стране и родному региону. Права на ошибку у нас нет – речь идёт о подготовке кадров и о судьбах молодых людей, которые хотят учиться, работать и строить своё будущее на родной земле», – рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

«Для Мурманской области участие в федеральном эксперименте – это логичное продолжение системной работы по развитию среднего профессионального образования в регионе. Сегодня мы видим рост интереса молодёжи к обучению в колледжах и понимаем, что за этим стоит запрос экономики. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и национальных проектов нам удалось существенно обновить материально-техническую базу колледжей, создать современные лаборатории и мастерские, улучшить условия обучения и проживания студентов. Подготовка кадров ведётся в тесной связке с работодателями, а образовательные программы синхронизированы с приоритетами развития Арктической зоны», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Завершилась рабочая поездка посещением Губернаторского лицея — флагманского проекта региональной системы образования, ориентированного на формирование непрерывной образовательной траектории от школы до вуза и последующего трудоустройства. Программы лицея синхронизированы с направлениями подготовки Мурманского арктического университета, функционируют технопарк, современные лаборатории, центр «ВОИН», спортивные и творческие пространства.

На площадке лицея состоялась встреча с педагогическим сообществом и руководителями образовательных организаций региона, в ходе которой участники обсудили вопросы реализации федерального эксперимента и дальнейшего развития системы среднего профессионального образования в Арктической зоне.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562709/#&gid=1&pid=21