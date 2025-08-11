Свой профессиональный праздник в прошедшее воскресенье отметили строители. Сегодня врио губернатора Оксана Демченко в рамках оперативного совещания подчеркнула, что развитие строительной отрасли – одно их приоритетных направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

«За последние шесть лет в Мурманской области построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов; капремонт прошёл в 2284 многоквартирных домах; реализовано более 3000 мероприятий реновации ЗАТО; по программе «Свой дом в Арктике» уже построено или приобретено 1147 домов индивидуальных жилых домов. Сегодня возводится 20 современных и комфортных многоквартирных домов общей площадью 83 тысяч кв. метров, 80% квартир в которых будет доступно для продажи. И всё это благодаря строителям. Желаю всем работникам отрасли благополучия, здоровья вам и вашим семьям», — сказала Оксана Демченко.

