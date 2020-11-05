Развитие туризма в Мурманской области обсудили на форуме БРИКС

«Арктика сегодня в тренде, стрелка «туристического компаса» обращена к северу, интерес путешественников к Мурманской области растёт», – так начала свой доклад в рамках Второго Международного муниципального форума стран БРИКС заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Форум проходит 5 и 6 ноября в онлайн-режиме. О развитии арктического туризма говорили в рамках сессии, посвящённой поиску новых туристических маршрутов.

«Мы на примере нашего региона видим, что интерес к внутреннему туризму вырос. Мы понимаем, что Мурманская область нуждается в оперативном и масштабном развитии инфраструктуры. Сегодня расскажем о нескольких проектах, в том числе о проекте развития Териберки, создании природного парка, который позволит сохранить уникальные ландшафты. Поделимся опытом и послушаем участников из других регионов и стран – Бразилии, Индии, Китая, ЮАР», – отметила Ольга Кузнецова.

Как подчеркнула вице-губернатор, новое, перспективное и актуальное для нашего региона направление – промышленный туризм. Его планируют развивать с участием правительства региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, флагманами в развитии промышленного туризма в Заполярье уже стали Ковдорский горно-обогатительный комбинат, завод по переработке северных ягод «Кольский край», «Олкон» – Оленегорский горно-обогатительный комбинат, а также Кольская атомная электростанция.