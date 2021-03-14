Развитие внутреннего туризма обсудили на I туристском конгрессе регионов Севера «Серебряное ожерелье России»

В Республике Коми на Первом туристском конгрессе Северо-Запада России «Серебряное ожерелье России» собрались ведущие эксперты отрасли из разных уголков страны. Мурманскую область на форуме представляют председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев и председатель Мурманского отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова.

Одна из главных тем, поднятых на пленарном заседании, – продвижение межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты СЗФО, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В центре внимания дискуссии, которую провела заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, был вопрос повышения информационной привлекательности и увеличения туристского потока. Как прозвучало на встрече, 2020 год стал прорывным для внутреннего туризма.

«Весь туристический кластер России в год пандемии терпел убытки. На Северо-Западе ситуация отличается. Именно сейчас нужно развивать внутренний туризм, так как люди в период пандемии, когда границы оказались закрыты, стали познавать свою страну. Для развития туристического бизнеса на Северо-Западе есть все возможности», – заметила Любовь Совершаева.

Среди проблем внутреннего туризма – слабое межрегиональное взаимодействие, нехватка структурных проектов «Серебряного ожерелья», низкий уровень осведомленности потребителя о турпродуктах, недостаточная инвестиционная привлекательность и отсутствие единой маркетинговой политики.

«Мне понравилась идея морских маршрутов от Санкт-Петербурга до Мурманска. А также то, какие перспективы для развития туризма открывает организация железнодорожных круизов до столицы Заполярья. У приглашённых экспертов «Серебряного ожерелья России» есть видение проекта, проведённая экспертиза и конкретные предложения по развитию таких маршрутов», – сообщил Александр Елисеев.

Особая роль в этой работе отводится журналистам. Поэтому в качестве экспертной группы к работе привлекли профессиональное журналистское сообщество. В рамках программы конгресса состоялся ряд мероприятий, в которых приняли участие члены Ассоциации СМИ Северо-Запада.

«Все регионы разные, поэтому и предложения на туристическом рынке территорий сильно отличаются. Для того, чтобы рассказывать о проекте «Серебряное ожерелье России», журналистам нужно понимать исключительные характеристики этого бренда. Возможно, это будут три главные черты: великолепная кухня, уникальные места и особый комфорт для путешественников, в том числе и для людей с ограниченными возможностями», – подчеркнула Светлана Солдатова.

В первый день конгресса мероприятия состоялись на базе Финно-угорского этнокультурного парка в селе Ыб. Сегодня в Сыктывкаре участники обсудили актуальные тренды отрасли, художественные промыслы, гастрономию, экологический туризм.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов СЗФО России. Спикерами на сессиях I туристского конгресса выступают руководители Ассоциации туроператоров России, Федерации рестораторов и отельеров страны, Роскультцентра, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и другие.