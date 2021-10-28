Развитие водоснабжения улучшит качество жизни 74 тысяч человек

Модернизация сферы ЖКХ является значимым пунктом актуализированного плана «На Севере – жить!». Вице-губернатор Юрий Сердечкин 27 октября на заседании правительства Мурманской области доложил о перспективных проектах в сфере водоснабжения.

Так, 70 тысяч жителей Мурманска получат чистую горячую воду до конца 2025 года. Индивидуальные теплопункты установят в 471 доме в Ленинском округе, сюда входит и район Росляково. 30 теплопунктов уже установлены в 2021 году. На обеспечение людей качественным ресурсом будет направлено 2,5 миллиарда рублей.

Реконструкция системы водоснабжения западного берега Кольского залива позволит обеспечить чистой питьевой водой почти 4 тысяч жителей Абрам-Мыса, Дровяного и Минькино, а также подключить к полноценному водоснабжению стратегически важные проекты и объекты капитального строительства.

«В плане нашей работы – модернизация тепловых сетей в Ковдорском районе, уже заключено концессионное соглашение между администрацией Ковдорского района, ОА «Ковдорский ГОК» и Мурманской областью. Кроме того, запланировано строительство новых котельных в Ревде, Ловозере, Высоком, а также реконструкция котельной в Оленегорске. В ближайшем будущем также модернизируем системы теплоснабжения Дровяного и Росляково, Печенги, Никеля, Корзуново, Африканды-2, Алакуртти», – пояснил вице-губернатор.

Он отметил, что регион уверенно движется в направлении перехода от отопления мазутом к использованию других видов топлива. На сегодня для обогрева жилых домов активно используется уголь, торф, уголь и электрическая энергия. Проект строительства котельной на RDF-топливе прорабатывается в микрорайоне Дровяное города Мурманска, сообщает региональное Министерство информационной политики.