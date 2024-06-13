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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 10:00

Развитие выездных форм оказания медицинской помощи жителям Мурманской области – одно из мероприятий стратегического плана «На Севере – жить»

За 5 месяцев проведено порядка 13 тысяч медосмотров в рамках выездных форм работы.

«Для проведения профилактических медосмотров и диспансеризации, в текущем году продолжают активно работать выездные бригады медицинских специалистов. За 5 месяцев 2024 года уже выполнено 232 выезда медицинских бригад центральных районных больниц в населенные пункты в зоне их обслуживания, выполнено без малого 13 тысяч осмотров», – рассказал в ходе оперативного совещания заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Больше всего отдаленных населенных пунктов на своих территориях имеют Печенгская, Кольская и Кандалакшская центральные районные больницы, поэтому работа выездных бригад проводится также, в том числе, с использованием передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также закупленных за счет средств областного бюджета по плану «На Севере – жить».  

В ходе 178 таких выездов в отдаленных населённых пунктах было выполнено более 7,5 тысячи посещений и 4 тысяч исследований, в том числе лучевых: более 2,5 тысячи флюорографий и более 600 маммографий. 

Также, проведено 8 выездов бригады специалистов областных медицинских организаций, (Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр, Мурманская областная детская клиническая больница, Мурманский областной онкологический диспансер), состав которой формируется с учетом потребности населения в тех или иных специалистах. Бригадами специалистов областного центра осмотрено более 570 человек.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в целях улучшения транспортной доступности медицинской помощи, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с осени 2021 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» был запущен первый медицинский шаттл. Сегодня медицинские шаттлы работают по 14 маршрутам, также работает рейсовый шаттл «Кировск-Апатиты-Кировск». За 5 месяцев уже выполнено 137 выездов шаттлов, которыми были доставлены к месту оказания помощи более 2,1 тысячи пациентов, шаттлом  «Кировск-Апатиты-Кировск» воспользовались более 4,4 тысячи жителей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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